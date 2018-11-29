HABER

Yerel seçim öncesi CHP-İYİ Parti arasında 'Büyükşehir krizi'

SEÇİM HABERLERİ  | 29.11.2018 07:24 | Son Güncelleme

Yerel seçim için ittifak görüşmelerini sürdüren CHP ve İYİ Parti arasındaki 'Ankara' krizi henüz çözülemedi. İYİ Parti'nin Ankara ile birlikte Antalya'yı istediği belirtilirken, CHP'nin ise Ankara yerine Trabzon, Manisa ve Mersin'i İYİ Parti'ye önerdiği iddia edildi.

Yerel seçim öncesi CHP-İYİ Parti arasında 'Büyükşehir krizi'

Yerel seçim için CHP ve İYİ Parti arasındaki ittifak görüşmeleri devam ediyor. AK Parti ve MHP arasındaki Cumhur İttifakı'nın hızlı bir biçimde yol almasına karşın CHP-İYİ Parti ittifakında bazı sorunlar yaşanıyor.

İYİ PARTİ ANKARA VE ANTALYA'DA ISRARLI

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Habertürk'te yer alan bugünkü yazısında CHP ile İYİ Parti arasında devam eden görüşmelerin perde arkasını yazdı. İYİ Parti'nin beklentileri ile CHP'nin taleplerinin henüz ortak bir noktada buluşmadığını belirten Sarıkaya, "Görünen pürüzün nedeni tek büyükşehirde, Ankara’ya dayanıyor… İYİ Parti, 'Madem İstanbul, İzmir, Adana, Mersin gibi büyük illeri terk ediyoruz, o zaman iki büyükşehir de bize kalsın; Ankara ve Antalya’da ısrarımız var' diyor. İYİ Parti, Antalya’yı aşılmaz görmemekle birlikte Ankara konusundaki ısrarını devam ettiriyor." ifadelerine yer verdi.

BALIKESİR KRİZİ!

CHP'nin Balıkesir Büyükşehir adayını açıklaması İYİ Parti'de hoş karşılanmadığını belirten Sarıkaya, "İlk görüşmede Balıkesir’in kapsam içinde olduğunu, ancak kendilerine haber vermeden CHP’nin Büyükşehir adayını açıkladığını belirten İYİ Parti’nin etkin ismi, 'Bu can sıkıntısı yarattı” dedi.' diye yazdı.

CHP: İKİ DEĞİL DÖRT VERELİM

Ankara konusunda iki tarafın ısrarı sürerken İYİ Parti'ninin Antalya'yı da istediği, ancak CHP'nin de Ankara yerine Manisa, Denizli ve Trabzon'u önerdiği belirtildi.

CHP tarafının müzakereleri sakin izlediğini söyleyen Sarıkaya, CHP'nin "etkin ve yetkin ismi" ile yaptığı görüşmeyi yazısının devamında şu ifadelerle aktardı;

"CHP’nin etkin ve yetkin ismi, 'İYİ Parti bizden Ankara ve Antalya’yı istiyor ama biz onlara iki değil, dört yeri öneriyoruz' dedi ve ekledi:

'İYİ Parti ile Manisa, Denizli, Trabzon’da kesin kazanırız; hatta Konya ve Kayseri’de de bazı ilçeleri alabiliriz. Biz onlara iki yerine kesin alabileceği yerleri öneriyoruz…'

KAYSERİ VE KONYA’YI DA VERELİM

CHP’nin etkin ismi görüşmeler sırasında bu durumu İYİ Parti’ye de ilettiğini vurguladı ve devam etti:

'MHP’nin herhangi bir yeri alamadığı seçim sonucunda İYİ Parti'nin 3 büyükşehri kazanma potansiyeli var. Hele ki Denizli ve Manisa’yı kesin alır. Denizli’de 180 bin CHP’nin, 111 bin de İYİ Parti’nin oyu var, kazanmama ihtimali yok. Trabzon’u da İYİ Parti’nin alma şansı yüksek. Zaten donanımlı bir ismi Prof. Dr. Atakan Aksoy’u aday olarak çıkardı, bizim de desteğimizi alır. Kayseri ve Konya’da da biz aday çıkarmayıp, İYİ Parti’ye destek veririz, oralarda da oyunu arttırır, hatta bu iki büyükşehrin bazı ilçelerini alabilir…'"


Merakla baktıkları yerde korkunç bir manzara varMerakla baktıkları yerde korkunç bir manzara var
AK Parti ve MHP ittifakında 3 il krizi!AK Parti ve MHP ittifakında 3 il krizi!
Binali Yıldırım istifa mı ediyor? Binali Yıldırım istifa mı ediyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yerel seçim seçim sonuçları seçim 2019 ittifak CHP İYİ parti Ankara

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında itiraf etti! 'Askerdeyken kocamı...'

Canlı yayında itiraf etti! 'Askerdeyken kocamı...'

Ölen eşinin kendisini aldattığını öğrendi! Astsubay sinir krizi geçirdi

Ölen eşinin kendisini aldattığını öğrendi! Astsubay sinir krizi geçirdi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

MasterChef Murat yine rahat durmadı! Şeyma Subaşı'nın kafesine gidip...

MasterChef Murat yine rahat durmadı! Şeyma Subaşı'nın kafesine gidip...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş atama! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş atama! Resmi Gazete'de yayımlandı

13 yaşındaki iki arkadaşın korkunç oyunu! Zavallı çocuğu bu halde buldular!

13 yaşındaki iki arkadaşın korkunç oyunu! Zavallı çocuğu bu halde buldular!

İlginizi Çekebilir

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

İstanbul için 'Abdullah Gül' bombası! Tansiyon yükselecek

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Anket sonuçları tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Cumhurbaşkanı Erdoğan ters köşe yapabilir! Son Mart 2019 seçim anketi sonucunda sürpriz isim

Cumhurbaşkanı Erdoğan ters köşe yapabilir! Sürpriz isim...

Okuyucu Yorumları 9 yorum
yüzde on bile oyu olmayan bir partinin istediği belediyelere bak. Chp sen bu kafayla gitmeye devem şimdi soruyom oyum zaten bir sag partiye gidecekse niye bu ittifaka oy verim. giderim akp ittifakına oy verrin bari sırtım bunsaatten sonra yere gelmez. sen bu şekil devam et nah oy alırsın dur bak.
akp - mhp beraberliğine laf edenlere sormak lazım.. peki bu ne şimdi.. daha bitmedi.. seçimler yaklaştığında chp güneydoğudaki seçmenine "" hdp yi destekleyin haaaa "" diyecektir...
iyi partiyi anlamak mümkün değil zaten oy oranın belli.Oy oranı ile bir tane yer bile alamıcaksın.Hep 3.parti olacaksın.Neyde diretiyorsun önerilenleri kabul etmen çok mantıklı bir davranış olur.çünkü daha bir yerde hizmet yapmışlığın bile yok .Hizmeti gösteribileceğin şehirlere yönelmeli fikrimce
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti ve MHP ittifakında 3 il krizi!

AK Parti ve MHP ittifakında 3 il krizi!

AK Parti'de İstanbul krizi aşıldı! Binali Yıldırım istifa mı ediyor?

Binali Yıldırım istifa mı ediyor?

Rize Bağımsız Belediye Başkan Adayı Adnan Aydın: Rize'nin üstünü kapatacağım!

Başkan adayından şoke eden seçim vaadi!

Karamollaoğlu'ndan yerel seçim iddiası: Binali Yıldırım'ın İstanbul'u alma ihtimali artık eskisi gibi değil

'Herkes bunu biliyor' dedi ve canlı yayında açıkladı: Kaybedecek

İstanbul için anketten hangi isim çıktı? Çarpıcı ifadeler

İstanbul için anketten hangi isim çıktı? Çarpıcı ifadeler

İYİ Parti ve CHP arasında yerel seçim krizi!

İYİ Parti ve CHP arasında yerel seçim krizi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.