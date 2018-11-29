Yerel seçim öncesi CHP-İYİ Parti arasında 'Büyükşehir krizi'

CHP'nin Balıkesir Büyükşehir adayını açıklaması İYİ Parti'de hoş karşılanmadığını belirten Sarıkaya, "İlk görüşmede Balıkesir’in kapsam içinde olduğunu, ancak kendilerine haber vermeden CHP’nin Büyükşehir adayını açıkladığını belirten İYİ Parti’nin etkin ismi, 'Bu can sıkıntısı yarattı” dedi.' diye yazdı.

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Habertürk'te yer alan bugünkü yazısında CHP ile İYİ Parti arasında devam eden görüşmelerin perde arkasını yazdı. İYİ Parti'nin beklentileri ile CHP'nin taleplerinin henüz ortak bir noktada buluşmadığını belirten Sarıkaya, "Görünen pürüzün nedeni tek büyükşehirde, Ankara’ya dayanıyor… İYİ Parti, 'Madem İstanbul, İzmir, Adana, Mersin gibi büyük illeri terk ediyoruz, o zaman iki büyükşehir de bize kalsın; Ankara ve Antalya’da ısrarımız var' diyor. İYİ Parti, Antalya’yı aşılmaz görmemekle birlikte Ankara konusundaki ısrarını devam ettiriyor." ifadelerine yer verdi.

Yerel seçim için CHP ve İYİ Parti arasındaki ittifak görüşmeleri devam ediyor. AK Parti ve MHP arasındaki Cumhur İttifakı'nın hızlı bir biçimde yol almasına karşın CHP-İYİ Parti ittifakında bazı sorunlar yaşanıyor.

CHP: İKİ DEĞİL DÖRT VERELİM

Ankara konusunda iki tarafın ısrarı sürerken İYİ Parti'ninin Antalya'yı da istediği, ancak CHP'nin de Ankara yerine Manisa, Denizli ve Trabzon'u önerdiği belirtildi.

CHP tarafının müzakereleri sakin izlediğini söyleyen Sarıkaya, CHP'nin "etkin ve yetkin ismi" ile yaptığı görüşmeyi yazısının devamında şu ifadelerle aktardı;

"CHP’nin etkin ve yetkin ismi, 'İYİ Parti bizden Ankara ve Antalya’yı istiyor ama biz onlara iki değil, dört yeri öneriyoruz' dedi ve ekledi:

'İYİ Parti ile Manisa, Denizli, Trabzon’da kesin kazanırız; hatta Konya ve Kayseri’de de bazı ilçeleri alabiliriz. Biz onlara iki yerine kesin alabileceği yerleri öneriyoruz…'

KAYSERİ VE KONYA’YI DA VERELİM

CHP’nin etkin ismi görüşmeler sırasında bu durumu İYİ Parti’ye de ilettiğini vurguladı ve devam etti:

'MHP’nin herhangi bir yeri alamadığı seçim sonucunda İYİ Parti'nin 3 büyükşehri kazanma potansiyeli var. Hele ki Denizli ve Manisa’yı kesin alır. Denizli’de 180 bin CHP’nin, 111 bin de İYİ Parti’nin oyu var, kazanmama ihtimali yok. Trabzon’u da İYİ Parti’nin alma şansı yüksek. Zaten donanımlı bir ismi Prof. Dr. Atakan Aksoy’u aday olarak çıkardı, bizim de desteğimizi alır. Kayseri ve Konya’da da biz aday çıkarmayıp, İYİ Parti’ye destek veririz, oralarda da oyunu arttırır, hatta bu iki büyükşehrin bazı ilçelerini alabilir…'"



