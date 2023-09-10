HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Yerel seçim öncesi CHP kulisi! Bir anda gündem yarattı: 4 büyükşehir adayı kesin, 2 büyükşehirde değişim

Yerel seçim öncesi CHP kulisi! Bir anda gündem yarattı: 4 büyükşehir adayı kesin, 2 büyükşehirde değişim

10.09.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçimlere doğru geri sayım sürerken, hazırlıklarını sürdüren CHP'de dört büyükşehirde belediye başkan adayı olacak isimlerin belli olduğu öğrenildi. İstanbul, Ankara, Adana ve Mersin'de aday olacak isimlerin netleştiği iddia edilirken, iki büyükşehirde ise 'değişim' en güçlü seçenek olarak görülüyor.

Yerel seçim öncesi CHP kulisi! Bir anda gündem yarattı: 4 büyükşehir adayı kesin, 2 büyükşehirde değişim

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde partilerin hangi isimleri belediye başkan adayı olarak göstereceği merak edilirken, 'değişim' tartışmaları süren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) de çalışmalarına hız verdi. CHP Genel Merkezi, önümüzdeki Kasım ayında olağan kurultayı toplamaya hazırlanırken bu sürecin yanı sıra 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere yönelik kulisler ve çalışmalar sürüyor.

4 BÜYÜKŞEHİR ADAYI NETLEŞTİ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; CHP’de adaylığına kesin gözüyle bakılan dört belediye başkanı bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in yeniden aday olmaları kesin gibi.

İKİ BÜYÜKŞEHİRDE 'DEĞİŞİM' SESLERİ

Kulislere göre, değişmesi güçlü olasılık olarak Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak öne çıkıyor.

ANTALYA'DA İKİ İSİM!

Büyükşehir olan Antalya’da adaylık için iki isim gündemde. Mevcut başkan Muhittin Böcek’in yanı sıra CHP’li Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da bu makama adaylık istediği biliniyor.

BALIKESİR, BURSA, DENİZLİ...

CHP ayrıca geçen yerel seçimlerde az farkla ya da işbirliği nedeniyle İYİ Parti’nin kaybettiği illere de odaklanmış durumda. Özellikle Balıkesir, Bursa ve Denizli gibi büyükşehirlerde genel seçimlerde muhalefetin toplam oyunun iktidar blokunun üzerinde çıkmasını fırsata çevirmek istiyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Husumetlisinin boğazını bıçakla kesip canlı yayın yaptıHusumetlisinin boğazını bıçakla kesip canlı yayın yaptı
Otoparktaki araçlarının yanına döndüklerinde inanamadılarOtoparktaki araçlarının yanına döndüklerinde inanamadılar
Günlerdir kayıptı! Cansız bedeni Mirvan Çayı'nda bulundu Günlerdir kayıptı! Cansız bedeni Mirvan Çayı'nda bulundu
Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim CHP

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yürüyüş yaparken “Yüzyılın keşfini” yaptı! Servet değerinde...

Yürüyüş yaparken “Yüzyılın keşfini” yaptı! Servet değerinde...

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Gündem olan 'lezbiyen' paylaşımı! Sildi ama...

Gündem olan 'lezbiyen' paylaşımı! Sildi ama...

Açılışa katıldı! Yine yuhalandı

Açılışa katıldı! Yine yuhalandı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.