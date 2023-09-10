Yerel seçim öncesi CHP kulisi! Bir anda gündem yarattı: 4 büyükşehir adayı kesin, 2 büyükşehirde değişim

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde partilerin hangi isimleri belediye başkan adayı olarak göstereceği merak edilirken, 'değişim' tartışmaları süren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) de çalışmalarına hız verdi. CHP Genel Merkezi, önümüzdeki Kasım ayında olağan kurultayı toplamaya hazırlanırken bu sürecin yanı sıra 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere yönelik kulisler ve çalışmalar sürüyor.

4 BÜYÜKŞEHİR ADAYI NETLEŞTİ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; CHP’de adaylığına kesin gözüyle bakılan dört belediye başkanı bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in yeniden aday olmaları kesin gibi.

İKİ BÜYÜKŞEHİRDE 'DEĞİŞİM' SESLERİ

Kulislere göre, değişmesi güçlü olasılık olarak Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak öne çıkıyor.

ANTALYA'DA İKİ İSİM!

Büyükşehir olan Antalya’da adaylık için iki isim gündemde. Mevcut başkan Muhittin Böcek’in yanı sıra CHP’li Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da bu makama adaylık istediği biliniyor.

BALIKESİR, BURSA, DENİZLİ...

CHP ayrıca geçen yerel seçimlerde az farkla ya da işbirliği nedeniyle İYİ Parti’nin kaybettiği illere de odaklanmış durumda. Özellikle Balıkesir, Bursa ve Denizli gibi büyükşehirlerde genel seçimlerde muhalefetin toplam oyunun iktidar blokunun üzerinde çıkmasını fırsata çevirmek istiyor.



