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Yerel seçim öncesi Kılıçdaroğlu'ndan kritik iddia: Binali Bey çekilirse şaşırmayın!

SEÇİM HABERLERİ  | 20.12.2018 09:05 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, İstanbul için Ekrem İmamoğlu ve Ankara için Mansur Yavaş isminin başından beri aklında olduğunu belirterek "Mansur Yavaş, 2014 seçimi sonrası ayrılmıştı, yeniden CHP'den üye oldu" ifadesini kullandı.

'Binali bey çekilirse şaşırmayın' diyen Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ile yürütülen seçim ittifakı görüşmelerinde en çok zorlandığı illerin Balıkesir ve Denizli olduğunu açıkladı.

Kılıçdaroğlu ayrıca, "Seçim sürecinde çok fazla miting yapmayacağım" dedi.

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bırakın başkasının adayıyla uğraşmayı, 10 seçim kaybetmişsin çıkmış hala konuşuyorsun utanmaz adam
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