Yerel seçim öncesi Kılıçdaroğlu'ndan kritik iddia: Binali Bey çekilirse şaşırmayın!

'Binali bey çekilirse şaşırmayın' diyen Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ile yürütülen seçim ittifakı görüşmelerinde en çok zorlandığı illerin Balıkesir ve Denizli olduğunu açıkladı.

Kılıçdaroğlu ayrıca, "Seçim sürecinde çok fazla miting yapmayacağım" dedi.

