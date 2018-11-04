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Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.11.2018 17:32 | Son Güncelleme

Kamuoyunun yüzde 77.86’sı, Türkiye’nin ekonomik bir kriz içinde olduğunu yüzde 57.89’u ise krizin nedenleri arasında yanlış ekonomi yönetiminin olduğunu düşünüyor. AK Parti'lilerin yüzde 17'si de artık partilerine oy vermeyeceğini dile getiriyor. İşte çarpıcı araştırma sonuçları...

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; yerel seçim sürecine girilirken Mediar Araştırma şirketi, yaptığı saha çalışmasının sonuçlarını paylaştı.

Araştırmadan çarpıcı bölümler şöyle:

SEÇMEN 'KRİZ VAR' DİYOR

Kamuoyunun yüzde 77.86’sı Türkiye’nin ekonomik bir kriz içinde olduğunu düşünüyor. Krizin en büyük gerekçesi olarak yanlış ekonomi yönetimi olduğunu savunanların oranı yüzde 57.89. Seçmenin yüzde 46.48'i kriz nedenleri arasında dış güçlerin müdahalesini görürken, araştırmaya katılanların yüzde 33.42’si ise ülke içindeki ekonomik güçlerin spekülasyonunu kriz gerekçesi olarak görüyor.

AK PARTİ SEÇMENİ DÖNÜYOR

24 Haziran 2018 genel seçimlerinde AK Parti’ye oy veren seçmenin yüzde 17.88’i yerel seçimde tekrar AK Parti’ye oy vermeyeceğini söylüyor. CHP’li seçmenin yüzde 13.13’ü de yeni parti arayışına gireceğini belirtiyor. Seçmen sadakati bakımından siyasi partiler İyi Parti yüzde 87.30, CHP yüzde 86.87, HDP yüzde 86.41, MHP yüzde 82.47, AK Parti yüzde 82.12 şeklinde sıralanıyor.

İSTANBULLU MEMNUN DEĞİL

İstanbulluların yüzde 72.03’ü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın ismini biliyor. Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarından memnun olanların oranı yüzde 37.12… Seçmenin yüzde 84.39’u ilçe belediye başkanının ismini biliyor. Seçmenin yüzde 39.37’si ilçe belediye başkanından memnun değil.

AK PARTİ YÜZDE 35'E DÜŞÜYOR

İstanbullular önümüzdeki pazar günü yerel seçim olsa hangi partinin adayını desteklersiniz sorusuna ise yüzde 35.46 oranında AK Parti diyor. İstanbulluların yüzde 25.26’sı CHP, yüzde 10.49’u HDP, yüzde 7.87’si MHP, yüzde 7.53’ü İYİ Parti tercihi yapıyor. Seçmen ilk tercihi dışında bir partiyi seçmek zorunda kalırsa aday profili öne çıkıyor.

İTTİFAK OLUMLU KARŞILANIYOR

Seçmenin yüzde 56.26’sı seçimlerde partilerin ittifak yapmasını olumlu buluyor. Seçmenin yüzde 41.45’i ittifak olması halinde AK Parti ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı’nı, yüzde 24.97’si ise CHP ve İYİ Parti’nin Millet İttifakını destekleyeceğini söylüyor. Hiçbirini desteklemeyeceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 22.47.

MİLLİYETÇİ SEÇMEN AK PARTİ'DE

Kendisini “Milliyetçi” olarak niteleyen seçmen, önümüzdeki Pazar günü yerel seçim olsa AK Parti’ye oy vereceğini belirtiyor. Milliyetçi seçmenlerden yüzde 38.83’ü AK Parti’ye, yüzde 25.99’u MHP’ye, yüzde 10.78’i İYİ Parti’ye, yüzde 5.86’sı CHP’ye, yüzde 2.06’sı da HDP’ye oy vereceğini söylüyor. Muhafazakarların yüzde 80.26’sı ise AK Parti’ye oy vereceğini belirtiyor. MHP’ye oy vereceğini söyleyen muhafazakarlar yüzde 3.16’da kalıyor.

ATATÜRKÇÜ SEÇMEN ‘CHP' DİYOR

Kendisini Atatürkçü olarak niteleyen seçmenlerin yüzde 79.54’ü CHP’ye oy vereceğini söylüyor. İYİ Parti’ye oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 4.43, AK Parti’ye yüzde 3.80, MHP’ye yüzde 1.90. Adaylara bağlı diyenlerin oranı ise yüzde 7.17… Eğitim durumlarına bakıldığında lisans ve lisansüstü seçmenler CHP’ye oy veriyor. Lise, ortaokul, ilkokul mezunu, okur yazar olan ve okur yazar olmayan seçmen de AK Parti’yi tercih ediyor.

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
biz MHP kiler AKP değiliz MHP önünü görmezse Atatürkçü Parti'ye oy veriliz oda CHP olur
bende vermem bir çiftçi olarak bizi bitirdi
Bende artik oy vermeyeceğim. Her ne kadar diğer partiler beş para etmese de yapilan haksizliklari ve yanlislari gormezden gelemem.Bu kararimda ekonomiden ziyade istismar siyasetini kabullenememem etkilidir. CB durust olacagiz omurgalı olacagiz diyor ama istismar siyaseti güdüyor. O zaman bende soruyorum senin ne farkin var? Hic degilse islami siyasallastirmayalim. İnsanlarin dini, milli ve manevi degerlerini sirf sana olan guvenini firsat bilerek istismar etmen rahatsiz ediyor.
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