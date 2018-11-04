Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; yerel seçim sürecine girilirken Mediar Araştırma şirketi, yaptığı saha çalışmasının sonuçlarını paylaştı.
Araştırmadan çarpıcı bölümler şöyle:
Kamuoyunun yüzde 77.86’sı Türkiye’nin ekonomik bir kriz içinde olduğunu düşünüyor. Krizin en büyük gerekçesi olarak yanlış ekonomi yönetimi olduğunu savunanların oranı yüzde 57.89. Seçmenin yüzde 46.48'i kriz nedenleri arasında dış güçlerin müdahalesini görürken, araştırmaya katılanların yüzde 33.42’si ise ülke içindeki ekonomik güçlerin spekülasyonunu kriz gerekçesi olarak görüyor.
24 Haziran 2018 genel seçimlerinde AK Parti’ye oy veren seçmenin yüzde 17.88’i yerel seçimde tekrar AK Parti’ye oy vermeyeceğini söylüyor. CHP’li seçmenin yüzde 13.13’ü de yeni parti arayışına gireceğini belirtiyor. Seçmen sadakati bakımından siyasi partiler İyi Parti yüzde 87.30, CHP yüzde 86.87, HDP yüzde 86.41, MHP yüzde 82.47, AK Parti yüzde 82.12 şeklinde sıralanıyor.
İstanbulluların yüzde 72.03’ü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın ismini biliyor. Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarından memnun olanların oranı yüzde 37.12… Seçmenin yüzde 84.39’u ilçe belediye başkanının ismini biliyor. Seçmenin yüzde 39.37’si ilçe belediye başkanından memnun değil.
İstanbullular önümüzdeki pazar günü yerel seçim olsa hangi partinin adayını desteklersiniz sorusuna ise yüzde 35.46 oranında AK Parti diyor. İstanbulluların yüzde 25.26’sı CHP, yüzde 10.49’u HDP, yüzde 7.87’si MHP, yüzde 7.53’ü İYİ Parti tercihi yapıyor. Seçmen ilk tercihi dışında bir partiyi seçmek zorunda kalırsa aday profili öne çıkıyor.
Seçmenin yüzde 56.26’sı seçimlerde partilerin ittifak yapmasını olumlu buluyor. Seçmenin yüzde 41.45’i ittifak olması halinde AK Parti ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı’nı, yüzde 24.97’si ise CHP ve İYİ Parti’nin Millet İttifakını destekleyeceğini söylüyor. Hiçbirini desteklemeyeceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 22.47.
Kendisini “Milliyetçi” olarak niteleyen seçmen, önümüzdeki Pazar günü yerel seçim olsa AK Parti’ye oy vereceğini belirtiyor. Milliyetçi seçmenlerden yüzde 38.83’ü AK Parti’ye, yüzde 25.99’u MHP’ye, yüzde 10.78’i İYİ Parti’ye, yüzde 5.86’sı CHP’ye, yüzde 2.06’sı da HDP’ye oy vereceğini söylüyor. Muhafazakarların yüzde 80.26’sı ise AK Parti’ye oy vereceğini belirtiyor. MHP’ye oy vereceğini söyleyen muhafazakarlar yüzde 3.16’da kalıyor.
Kendisini Atatürkçü olarak niteleyen seçmenlerin yüzde 79.54’ü CHP’ye oy vereceğini söylüyor. İYİ Parti’ye oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 4.43, AK Parti’ye yüzde 3.80, MHP’ye yüzde 1.90. Adaylara bağlı diyenlerin oranı ise yüzde 7.17… Eğitim durumlarına bakıldığında lisans ve lisansüstü seçmenler CHP’ye oy veriyor. Lise, ortaokul, ilkokul mezunu, okur yazar olan ve okur yazar olmayan seçmen de AK Parti’yi tercih ediyor.
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