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Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

SEÇİM HABERLERİ  | 22.03.2019 08:33 | Son Güncelleme

GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, Habertürk TV'de seçim gündemini değerlendirdi. Aktaş, yerel seçim öncesi kararsızlarla ilgili soruya, "Sandığa gitme 7-8 puan düşük olacak galibe diğer seçime göre" ifadelerini kullandı.

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, Habertürk TV'deki canlı yayında yerel seçim gündemini değerlendirdi. Aktaş, kararsızların en fazla AK Parti'de olduğunu bunun ise doğal bir durum olduğunu söyledi. Aktaş, "Sandığa gitme 7-8 puan düşük olacak galibe diğer seçime göre" dedi.

İhsan Aktaş'ın açıklamaları şöyle:

"AK PARTİ'DE YÜZDE 38'DEN 50'YE KADAR BİR ESNEKLİK VAR"

AK Parti'de 38'den 50'ye kadar bir esneklik var. AK Parti oyları muhalefetin saiki ile değişmiyor. Kendisinin yüzde 40'a yakın bir oyu sabit duruyor. Ekonomi şaha kalktığı zaman 50'ye kadar çıkıyor, 40'a kadar düşüyor. Yerelde refleksler daha farklı. Orada hem parti, hem aday, hem rakibin durumu, bazen de iktidara mesaj vermek isteyen insanlar bunu yerel seçimde yaparlar. O kadar çok değişken var ki...

"ARTIK BELEDİYE BAŞKANLARININ İKİ FONKSİYONU VAR"

Artık belediye başkanlarının iki fonksiyonu var. Bir, klasik hizmetleri yapmak, iki, kent liderliği yapmak. İstanbul acaba, sanayi-turizm kenti mi olacak, kültür kenti mi olacak? Kent liderliği vatandaşın geleceğini de etkileyecek. Adaylar arasında sadece Binali Bey'de kent liderliğine dair emareler gördüm.

KARARSIZLARIN ORANI...

Kararsızlar doğal olarak her zaman daha çok iktidar partisinde olur. Eleştirilen her zaman iktidar partisidir. Muhalefet partilerinin Erdoğan'ı yenmek gibi bir idealleri var, 15 yıldır yenemediler. Bir önceki seçime bakın, Türkiye'deki seçimler birinci derece Almanların derdiydi. Dünya sisteminin bazı unsurlarının da bir amacı var. Hepsinde iktidar partisini yenmek gibi yüksek bir motivasyon var.

Sandığa gitme 7-8 puan düşük olacak galibe diğer seçime göre.


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