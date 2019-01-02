Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nda kimse kalkıp da çizdiğimiz çizginin dışına çıkamaz. Cumhur İttifakı'nın gereği ne ise tüm arkadaşlarımız, teşkilatlarımız buna uymalıdır. Uymayanlar olursa kusura bakmasınlar, o zaman kendilerini istirahate davet ederiz." dedi. Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen "Yerel Seçim Öncesi Teşkilat, Aday ve Aday Adayları Buluşma Programı"nda partililere hitap eden Erdoğan, "Milletin verdiği yetkiyle, milletin sağladığı imkanlarla yapılan hizmetlerin kerametini kendinde görenlerin bu çatı altında kalma şansları hiç yoktur." ifadelerini kullandı. "Duvarı nem, insanı gam yıkar" sözünü anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasette de insanı kibir, gurur yıkar. Millete tepeden bakmak, kendi çıkarlarını davasının ve ülkesinin üzerinde tutmak yıkar. 'Ben' yıkar, 'biz' varsa her şey var. AK Parti'de 'ben' yok, 'biz' var, hep birlikte." diye konuştu. Osmanlı döneminde padişahlar cuma selamlığına çıktığında kendisini karşılayan ahalinin "Mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var" diyerek tezahüratta bulunduğunu anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani bu ne demek, 'Havaya girme, biz seni havanı indiririz.' AK Parti'li belediye de milletvekili de hepsinin bu havanın içerisinde olması lazım. 'Gururlanma padişahım, senden büyük Allah var.' Mesele burada. 'Nasıl olsa belediye başkanı oldum, 5 yıl daha bana kimse afra tafra yapamaz.' o devir geride kaldı. Şimdi öyle bir şey yok. Kim ki bu millete tepeden bakarsa bilesiniz ki biz o arkadaşlarla yol yürümeyiz. Anında gereği neyse onu da yaparız. Kibrin sonu büyüklenme, onun sonu ise Allah göstermesin farkında olmadan sınırı aşmadır. Biz siyaseti hayatımız boyunca, kendimizi de arkadaşlarımızı da işte bu felaketten korumak için her türlü gayreti gösterdik." - "Cumhur İttifakı'nda kimse kalkıp da çizdiğimiz çizginin dışına çıkamaz" Belediye başkanları, başkan adayları, tüm teşkilat mensupları ve milletvekillerinden bu hususa özellikle dikkat etmelerini isteyen Erdoğan, "Makamlarımızın hizmet makamı olduğunu unuttuğumuz gün, siyasette artık işimiz kalmamıştır. Bazı yerlerde bu dönem aday olamayan veya istediği yerden aday olmayan kardeşlerimin nazlandığı haberlerini alıyorum. Bir defa AK Parti'ye, AK Parti'liye bu yakışmaz. İsmi üzerinde AK Parti'li." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Cumhur İttifakı'nda kimse kalkıp da çizdiğimiz çizginin dışına çıkamaz. Cumhur İttifakı'nın gereği ne ise tüm arkadaşlarımız, teşkilatlarımız buna uymalıdır. Uymayanlar olursa kusura bakmasınlar, o zaman kendilerini istirahate davet ederiz. Zira biz bu yolda yürürken bir ittifak oluşturduysak bu ittifak hele hele cumhurun ittifakıysa, bu bir illet, bir zillet ittifakı değil, o zaman hep birlikte çalışacağız, ittifakımızın gereğini de yerine getireceğiz. Bu bir uzun yolculuk, bu uzun yolculukta birbirimizi kıramayız. Birbirimizle dayanışma içerisinde olacağız. Dayanışma içerisinde olacağız ki vatanseverlikten, milliyetperverlikten uzak olanlara karşı 31 Mart akşamı cumhur olarak gereken dersi vermiş olalım." AK Parti'nin geçmişte kimsenin karşılaşmadığı nice badireleri atlatarak hala dimdik ayakta olmasını hizmet siyasetinden asla ayrılmamasına borçlu olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ankaralılara vaadimiz, bugüne kadar olduğu gibi yine onlara en iyi hizmeti bizim vereceğimizdir. Niye biz Mehmet Özhaseki kardeşimizi Ankara'ya büyükşehir belediye başkan adayı yaptık? Kayseri'de 5 dönem, dile kolay 21 yıl belediye başkanlığı yapmış, bu çok ciddi bir deneyim." diye konuştu.

- "Herhangi bir spekülasyona kimsenin hakkı yok" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Özhaseki'nin aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığını ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığını üstlendiğini anımsatarak, Özhaseki'yi Ankara'ya layık gördükleri için aday yaptıklarının altını çizdi. Erdoğan, "Burada herhangi bir spekülasyona kimsenin hakkı yok. Ederse hem davaya yanlış yapmış, ihanet etmiş olur hem de büyükşehir Ankara'ya ihanet etmiş olur. Emaneti eline vermek görevimizdir. Asla ayrımcılık, şu bu.... Bu tür şeyler olamaz, olmaması lazım. El ele vereceğiz ve burada biz biliyoruz ki Ankara'yı inşallah Sayın Özhaseki'yle çok daha ileri bir seviyeye taşıyacağız, götüreceğiz. Biraz belediyeciliği biraz da siyaseti biliyorsam kusura bakmasınlar biz Ankara'ya layığını ilçe belediye başkan adaylarıyla beraber büyükşehirde yaptık ve bu yola da böyle çıktık, hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu. AK Parti'nin daima sözünün eri olduğuna ve 31 Mart'ta da sözüne sadık kalacağına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Büyükşehir belediye başkan adayımız projelerini zaten hazırlamıştı. İlçe belediye başkan adaylarımız da hazırlıklarını yapıp milletimizin huzuruna çıktıklarında 31 Mart akşamı rekor bir oyla seçimi tamamlayacağımıza inanıyorum. Gözünü Ankara'ya dikenlere inşallah derslerini bir kez daha vereceğiz. Tek vaatleri Ankara'yı ve Türkiye'yi eski kötü günlerine götürmek olanlara cevabımızı şehirlerimizi ve ülkemizi geleceğe taşıyarak vereceğiz. Hizmet adına çakılmış tek çivileri olmadığı halde sürekli parlatılarak, pohpohlanarak, şişirilerek başkentlinin karşısına çıkartılan balonları 31 Mart akşamı bir kez daha patlatacağız. Bunu da Cumhur İttifakı'yla yapacağız." - "Cumhur İttifakı 31 Mart seçimlerine giden süreçte de aynı şekilde yoluna devam edecektir" Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz gecesi meydanlarda, kışla önlerinde darbecilerle göğüs göğüse girilen destansı mücadelede kurulduğunu aktaran Erdoğan, "Siyasetin karanlık dehlizlerinde, kirli pazarlık masalarında değil, milletin gönlünde kurulan Cumhur İttifakı 31 Mart seçimlerine giden süreçte de aynı şekilde yoluna devam edecektir. Bu ittifakın asıl gayesi seçim kazanmak değil, ülkemizin istikbal ve istiklalini de garantiye almaktır. Bu ittifak özünde ortak dertlerin, hassasiyetlerin 'neşv ü nema' verdiği bir milli mutabakat ittifakıdır." şeklinde konuştu.