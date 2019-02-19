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Yerel seçim: Siyasi partilerin aday listeleri nasıl şekillendi?

19.02.2019 18:57 | Son Güncelleme

AKP ve MHP 30 büyükşehirde, CHP ve İYİ Parti 23'ü büyükşehir 50 ilde ittifak yapacak. HDP; Ankara, Mersin, Aydın, Bursa ve Antalya'da da büyükşehir belediye başkanlıkları için aday göstermedi. İdris Naim Şahin Saadet Partisi'nin, Mehmet Fatih Bucak ise CHP'nin adayı oldu. Ankara'dan Ayşe Sayın'ın haberi.

Yerel seçim: Siyasi partilerin aday listeleri nasıl şekillendi?

Siyasi partiler, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerinde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliğine aday göstereceği isimlerin listesini seçim kurullarına verdi. Listelerin teslimi için öngörülen süre, saat 17:00 itibarıyla doldu.

Listelerin seçim kurullarına verilme süresinin dolmasına çok kısa süre kala, genel seçimlerde olduğu gibi, yerel seçimlere de ittifak halinde girme kararı alan AKP ve MHP, ittifakın kapsamını genişleterek, bazı yerlerde adaylarını çektiler.

İki partinin "son dakika" uzlaşması doğrultusunda MHP ağırlıklı olarak kayyum atanan yerler olmak üzere 16 ilde, AKP 3 ilde adayını çekme kararı aldı.

Varılan uzlaşma gereğince AKP Kars, Kırklareli ve Iğdır'da adaylarını çekti.

MHP ise daha önce ittifak kapsamında olmayan Bolu, Giresun, Yalova, Bilecik, Çanakkale, Burdur, Zonguldak, Sinop'un da aralarında bulunduğu illerde adaylarını çekti.

Ayrıca iki parti çok sayıda ilçede de ittifak yaptı.

Olağanüstü Hal uygulaması döneminde kayyum atanan Hakkari, Batman, Siirt, Şırnak, Ağrı, Bitlis, Tunceli'de, Muş'ta da AKP adayları yarışacak.

AKP ve MHP 30 büyükşehirde ittifak yapıyor

AKP ve MHP daha önce 30 büyükşehirde ittifak yapma konusunda uzlaşmıştı.

Adana, Mersin, Manisa büyükşehir belediye başkanlıkları için MHP'nin aday çıkarması kararlaştırılırken, 27 büyükşehir AKP'ye bırakılmıştı.

CHP ve İYİ Parti 50 ilde ittifak yapıyor

CHP ve İYİ Parti de genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimlere İYİ Parti ile ittifak halinde giriyor.

İki parti 23'ü büyükşehir, toplam 50 ilde ittifak yapma kararı aldı.

İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nin Ordu adayı

İttifak görüşmelerinin başında CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı olmak isteyen eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, sürpriz bir kararla Saadet Partisi'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

İYİ Parti ise Ordu'da aday çıkarmadı.

CHP ise Ordu'da milletvekili Mustafa Adıgüzel'i aday göstermişti.

HDP Ankara'da aday çıkarmadı

Daha önce İstanbul, İzmir, Adana'nın da aralarında bulunduğu Batı ve Akdeniz'deki pek çok yerde aday çıkarmayarak, AKP-MHP bloğu karşısındaki muhalefet partilerinin adayını destekleme kararı alan HDP, aday çıkarmayacağı illerin kapsamını genişletti.

HDP; Ankara, Mersin, Aydın, Bursa ve Antalya'da da büyükşehir belediye başkanlıkları için aday çıkarmama kararı aldı. Ankara'nın Çankaya ilçesinde ise Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'nu aday gösterdi.

CHP'nin Siverek adayı Mehmet Fatih Bucak

Aday listelerini teslim eden CHP'de ise gözler parti içinde tartışma konusu olan ve Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu çok sayıda parti yöneticisinin adaylığına karşı çıktığı Mehmet Fatih Bucak'ın Siverek adaylığından çekilip çekilmeyeceğindeydi.

Ancak parti yönetimi, yükselen itirazlara rağmen, daha önce MHP'den aday adayı olan ve "Seçime değil ölmeye geliyorum. Bir daha Bucak'ın içinde bir tane başka partiyle araba görürsem kendileri bilir, kendilerine mezar kazmaya başlasınlar" sözleriyle tepki toplayan Bucak'ı aday gösterdi.

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