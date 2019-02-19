Yerel seçim: Siyasi partilerin aday listeleri nasıl şekillendi?

Siyasi partiler, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerinde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliğine aday göstereceği isimlerin listesini seçim kurullarına verdi. Listelerin teslimi için öngörülen süre, saat 17:00 itibarıyla doldu.

Listelerin seçim kurullarına verilme süresinin dolmasına çok kısa süre kala, genel seçimlerde olduğu gibi, yerel seçimlere de ittifak halinde girme kararı alan AKP ve MHP, ittifakın kapsamını genişleterek, bazı yerlerde adaylarını çektiler.

İki partinin "son dakika" uzlaşması doğrultusunda MHP ağırlıklı olarak kayyum atanan yerler olmak üzere 16 ilde, AKP 3 ilde adayını çekme kararı aldı.

Varılan uzlaşma gereğince AKP Kars, Kırklareli ve Iğdır'da adaylarını çekti.

MHP ise daha önce ittifak kapsamında olmayan Bolu, Giresun, Yalova, Bilecik, Çanakkale, Burdur, Zonguldak, Sinop'un da aralarında bulunduğu illerde adaylarını çekti.

Ayrıca iki parti çok sayıda ilçede de ittifak yaptı.

Olağanüstü Hal uygulaması döneminde kayyum atanan Hakkari, Batman, Siirt, Şırnak, Ağrı, Bitlis, Tunceli'de, Muş'ta da AKP adayları yarışacak.