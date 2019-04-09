Yerel seçim sonrası gözler YSK'de

31 Mart Pazar günü yapılan seçimlerin ardından İstanbul'daki seçim sonuçlarına itirazlar nedeniyle gözler Yüksek Seçim Kuruluna çevrildi.

YSK, dün gece AK Parti'nin İstanbul'da oyların tümünün yeniden sayılması talebini reddetti, sadece 21 ilçedeki 51 sandığın tekrar sayılmasına karar verdi. 51 sandıktaki oyların sayılması ile oy sayım süreci sona erecek.

YSK'nin önünde bugün de yine AK Parti'nin Büyükçekmece ile ilgili itirazı bulunuyor. YSK'nin toplanarak bu itirazı karara bağlaması bekleniyor.

İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK'ye iki günlük itiraz süreci 8 Nisan'da başlamıştı. Partiler yarına kadar YSK'ye itirazlarını yapabiliyor. YSK'nin iki gün inceleme süresi var. YSK, tüm itirazların incelemesini 11-13 Nisan'da yapacak.

Bu sürenin kullanılmasının ardından ise her seçimde olduğu gibi yine YSK'ye "olağanüstü itiraz"da bulunulabiliyor.

YSK'nin AK Parti temsilcisi Recep Özel de olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ye gideceklerini açıklamıştı. Buna göre, AK Parti, "olağanüstü itiraz" hakkını kullanarak, "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle İstanbul'daki seçiminin yenilenmesini talep edebilecek.