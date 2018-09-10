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Yerel seçim sonu dikkat çeken iddia: 9 belediyeyi kaybedebiliriz

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.09.2018 08:19 | Son Güncelleme

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde dikkat çeken ifadelere yer verdi. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerini köşesine taşıyan Selvi, 'Torun, olası bir AK Parti-MHP ittifakında CHP'nin 9 belediyeyi kaybedebileceğini ifade etti' diye yazdı.

Yerel seçim sonu dikkat çeken iddia: 9 belediyeyi kaybedebiliriz

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuşan Torun, olası bir AK Parti-MHP ittifakında CHP’nin 9 belediyeyi kaybedebileceğini ifade etti.

Abdulkadir Selvi, "Yerel seçimler bazı liderlerin veda seçimi olabilir" başlığıyla yayımlanan yazısında 7 Eylül'de yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında CHP'li Seyit Torun'un seçim hazırlıkları ve olası ittifak senaryoları üzerine iyi hazırlanmış bir sunum yaptığını söyledi.

"Torun, olası bir AK Parti-MHP ittifakında CHP'nin 9 belediyeyi kaybedebileceğini ifade etti" diyen Selvi, şöyle devam etti:

"Seyit Torun'la konuştum. Analizin 24 Haziran seçim sonuçlarına göre bir kamuoyu şirketi tarafından hazırlandığını söyledi. Bunun üzerine 30 Mart 2014 yerel seçim sonuçları ile 24 Haziran seçimlerini ayrı ayrı tablolar yaparak inceledim. İki seçimin dinamikleri farklıdır, buna dikkat edilmesi gerektiğine inanıyorum ama önemli oy kaymaları söz konusu. 24 Haziran sonuçlarına göre eğer AK Parti-MHP ittifakı gerçekleşirse CHP'nin Burdur, Eskişehir, Giresun, Hatay, Sinop, Yalova, Zonguldak ve Tekirdağ'da kaybetme riski büyük.

"Ama bir de İYİ Parti faktörü var. Seyit Torun, İYİ parti ile ittifak yapıldığı takdirde bazı illerin CHP'de kalabileceğini söylüyor. Burdur, Tekirdağ, Giresun ve Eskişehir'de İYİ Parti ile ittifak CHP'yi kurtarabilir. Hakeza Antalya'da, İzmir'de, İstanbul ve Ankara'da İYİ Parti desteği CHP için anlamlı olabilir. 31 Mart seçimleri İYİ Parti'nin yerelde ilk sınavı olacak. Ege ve Trakya'nın bazı illerinde İYİ Parti'nin bir gücü olduğu gözleniyor ama parti ilk günlerdeki pırıltısından uzaklaşıp çalkantılı bir döneme girdi. O nedenle, 24 Haziran'da aldığı oyu yerel seçimlere taşıyabilecek mi? Ayrıca 24 Haziran deneyiminden sonra CHP ile ittifaka girecek mi? Bunlar önemli sorular."

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