Yerel seçim sonu dikkat çeken iddia: 9 belediyeyi kaybedebiliriz

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuşan Torun, olası bir AK Parti-MHP ittifakında CHP’nin 9 belediyeyi kaybedebileceğini ifade etti.

Abdulkadir Selvi, "Yerel seçimler bazı liderlerin veda seçimi olabilir" başlığıyla yayımlanan yazısında 7 Eylül'de yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında CHP'li Seyit Torun'un seçim hazırlıkları ve olası ittifak senaryoları üzerine iyi hazırlanmış bir sunum yaptığını söyledi.

"Torun, olası bir AK Parti-MHP ittifakında CHP'nin 9 belediyeyi kaybedebileceğini ifade etti" diyen Selvi, şöyle devam etti:

"Seyit Torun'la konuştum. Analizin 24 Haziran seçim sonuçlarına göre bir kamuoyu şirketi tarafından hazırlandığını söyledi. Bunun üzerine 30 Mart 2014 yerel seçim sonuçları ile 24 Haziran seçimlerini ayrı ayrı tablolar yaparak inceledim. İki seçimin dinamikleri farklıdır, buna dikkat edilmesi gerektiğine inanıyorum ama önemli oy kaymaları söz konusu. 24 Haziran sonuçlarına göre eğer AK Parti-MHP ittifakı gerçekleşirse CHP'nin Burdur, Eskişehir, Giresun, Hatay, Sinop, Yalova, Zonguldak ve Tekirdağ'da kaybetme riski büyük.