Yerel seçim sonuçları için flaş iddia: Ankara'yı 4 puan farkla kazanacağız

'AK PARTİ VE MHP SEÇMENLERİNDEN OY ALACAĞIMI GÖRÜYORUM'



Çankaya'ya 2014 seçimlerinde yüzde 64 oy alarak belediye başkanı seçildiğini ifade eden Taşdelen, bunun CHP'nin genelde ve yerelde aldığı en yüksek oy olduğunu söyledi. Taşdelen, bu seçimde yeni bir rekor kıracaklarına inandığını belirterek, "Çünkü normalde bize oy vermeyen AK Parti ve MHP seçmenlerinden de oy alacağımı görüyorum. Yani yaptığımız hizmetlerle çok sayıda seçmeni kazandığımızı görüyorum, yeni bir rekor kıracağız" diye konuştu.

'ADAY TARTIŞMALARI HER DÖNEM YAŞANIYOR AMA…'



Sorular üzerine CHP'deki adaylarla ilgili tartışmaları da değerlendiren Alper Taşdelen, CHP'de demokratik bir süreç olduğunu, tartışmaların da bu nedenle yaşandığını kaydetti. Taşdelen, "Aday tartışmaları her dönem yaşanıyor ama önemli olan aday ilan edildikten sonra bu tartışmaları geride bırakıp o adayın etrafında kenetlenip seçim çalışmasına bir an önce başlamak. Ben partimizin bu seçimde çok ciddi başarılar kazanacağına inanıyorum" dedi.

Taşdelen, İYİ Parti ile kurulan ittifakı da ‘doğru strateji' olarak nitelendirdi, bunun da olumlu sonuçlarının görüleceğini söyledi. (Sputnik)