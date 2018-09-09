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Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.09.2018 07:52 | Son Güncelleme

Yaklaşan yerel seçimlerle ilgili gazeteci Ahmet Hakan, çok konuşulacak iddialarda bulundu. İstanbul'da Kürt oylarını alması durumunda CHP'nin kazanabileceğini belirten Hakan, Ankara'da ise AK Parti'nin eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kapısını çalacağını iddia etti.

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesi partiler hazırlıklarına başlarken, İstanbul ve Ankara'da seçim sonuçlarının ne olacağı şimdiden merak ediliyor. Gazeteci Ahmet Hakan, Hürriyet Gazetesi'ndeki bugünkü yazısında bu iki il için dikkat çeken iddialarda bulundu.

'İSTANBUL'U CHP'YE KAPTIRABİLİRLER'

İstanbul'da kürt oylarının kilit bir konumda olduğuna dikkat çeken Hakan, "Kürt oylarını alma kapasitesi yüksek adayın şansı daha fazla olacak" ifadesine yer verdi. Özellikle AK Parti'nin elindeki tüm avantajlara rağmen bu noktaya ayrı dikkat etmesi gerektiğini belirten Hakan, "AK Parti’nin işin bu kısmını atlamaması şart... Yoksa tüm dezavantajlarına rağmen İstanbul’u CHP’ye kaptırabilirler." iddiasında bulundu.

ANKARA'DA MELİH GÖKÇEK SÜRPRİZİ

Ankara için ise kilit oyların MHP seçmeninde olduğunu belirten Hakan, "Ankara’da MHP oyları belirleyici MHP oylarını alma kapasitesi yüksek adayın şansı daha fazla olacak" ifadelerine yer verdi. CHP'nin Mansur Yavaş'ı aday olarak göstermesi durumunda, AK Parti'nin eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kapısını çalacağını iddia etti.

İZMİR'DE SÜRPRİZ OLUR MU?

CHP'de Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki liderlik tartışmalarına rağmen İzmir'de AK Parti'nin işinin zor olacağını söyleyen Hakan şu ifadeleri kullandı;
"CHP seçmenindeki mevcut küskünlük ve sandığı boykot etme azmi bile bu şehrin CHP tarafından kazanılmasına engel olamayacak gibi... AK Parti açısından oyları arttırmak dışında bir hedef pek gerçekçi değil galiba."

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