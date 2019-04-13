Yerel seçim takviminde kilit tarihler: Bugüne kadar neler yaşandı? Neler yaşanacak?

Akşam saatlerinde gelen sonuçlar, muhalefetin birçok büyükşehir belediyesini AK Parti'den almakta olduğunu gösteriyordu.

Bu partiler şunlar oldu: Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi.

Geçmişteki ve önümüzdeki kilit tarihleri ve gelişmeleri derledik.

Peki bugüne kadar hangi duraklardan geçildi ve bundan sonraki önemli tarihler neler?

Seçim takvimi kilit tarihler üzerinden ilerledi ve ilerlemeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 Nisan'da Çamlıca Camii'nde, yurttaşlarla sohbet sırasında çekilen bir video görüntüsü bir gün sonra internette yayımlandı.

Sabah saatlerinde bir açıklama yapan YSK Başkanı Sadi Güven, açılan sandıklara göre İmamoğlu'nun İstanbul'da önde olduğunu belirtti.

İmamoğlu sabaha kadar birçok açıklama yaptı, ellerinde verilere göre önde olduklarını vurguladı.

Ekrem İmamoğlu ise kendi verilerine göre önde olduklarını belirtip Anadolu Ajansı'nı eleştirdi ve YSK'yı göreve çağırdı.

Anadolu Ajansı'nın ilk verileri Adalet ve Kalkınma Partili (AK Parti) Binali Yıldırım'ı önemli farkla önde gösterirken, Yıldırım ve rakibi, Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Ekrem İmamoğlu arasındaki fark, günün son saatlerinde kapanmaya başladı.

Ancak geceye damgasını vuran İstanbul seçimleri oldu.

Videoda Erdoğan'ın şu sözleri duyuluyor:

"Çoğunluğu bizde. Şu anda hala her şey devam ediyor. Öyle de olsa, bunlar neye dönmüş biliyor musun? Bunlar topal ördek."

1-7 Nisan: İlçe ve il seçim kurullarına itirazlar ve geçersiz oyların sayım süreci

1 ve 2 Nisan tarihlerinde ilçe seçim kurullarına itirazlar yapıldı. YSK 4 Nisan'a kadar itirazlarla ilgili kararını verdi.

Ardından 5 Nisan'a kadar ise il seçim kurullarına itirazlarda bulunuldu. YSK bu itirazları ise 7 Nisan'a kadar karara bağladı.

AK Parti'nin İstanbul'daki itirazları ardından kentte tüm ilçelerde geçersiz oyların ve bazı ilçelerde tüm oyların yeniden sayım süreci başladı.

7 Nisan: Polis Büyükçekmece'de seçmen kontrolünde

Büyükçekmece'de polis, seçim öncesi bazı seçmenlerin ikamet kayıtlarının taşındığı iddiaları üzerine, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında ilçede adres kayıt kontrolü yapmaya başladı.

Belirlenen adreslere yönelik yapılan kontroller özellikle 9 Nisan'da yoğunlaştırıldı.

8-10 Nisan: Siyasi partilerden YSK'ya 25 ilde itiraz

Siyasi partiler, bu tarihler arasında 25 ilde sonuçlara itiraz etti.

AK Parti, itiraz sürecinde aralarında İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu dokuz ilde itiraz başvurusu yaptı.