"Yerel Seçim Yolunda Yerinde Eğitim Modeli" programı

EDİRNE (AA) - İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Edirne, İstanbul'dan sonra en önemli payitaht. Bu sokakları bu görüntüyü Edirne hak etmiyor." dedi.

Demircan, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen "Yerel Seçim Yolunda Yerinde Eğitim Modeli" programında yaptığı konuşmada, Edirne'deki AK Parti yönetiminin kenti çok iyi bildiğini ve kente hakim olduğunu söyledi.

31 Mart yerel seçimlerinde Edirne'nin kazanacağını belirten Demircan, "Çöpü, çukuru ve çamuru geçeli o kadar çok oldu ki, 25 sene evvelinin gündemi. İstanbul açısından 25 sene evvelinin gündemi. Bizim gündemimizde, yerel yönetimlerde çok daha başka şeyler var." dedi.

Edirne'deki yolların görüntüsüne çok üzüldüğünü ifade eden Demircan, "Edirne, İstanbul'dan sonra en önemli payitaht. Bu sokakları, bu görüntüyü Edirne hak etmiyor. Edirne, bütün Anadolu coğrafyasında, tarih kitaplarında çocuklarımıza gururla anlattığımız, Selimiye Camisi'nin varlığının olduğu bir vilayetimiz." diye konuştu.

Demircan, Edirne'nin AK Parti iktidarıyla hak ettiği değeri kazanacağını kaydetti.