HABER

"Yerel Seçim Yolunda Yerinde Eğitim Modeli" programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 16:47 | Son Güncelleme

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan: - "Trakya'yı AK Parti belediyeciliği ile tanıştıracağız"

KIRKLARELİ (AA) - Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Trakya'yı AK Parti belediyeciliği ile tanıştıracaklarını söyledi.

Demircan, Cazibe Merkezinde düzenlenen "Yerel Seçim Yolunda Yerinde Eğitim Modeli" programında yaptığı konuşmada, AK Parti Genel Merkezi tarafından Anadolu'nun tüm illerinde geniş bir eğitim seferberliği başlatıldığını belirtti.

Edirne ve Kırklareli'nde AK Parti belediyeciliğine olan ihtiyacın tavan yaptığını dile getiren Demircan, vatandaşların da bu yönde taleplerinin olduğunu gözlemlediklerini ifade etti.

Parti olarak yerel seçimlere çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan Demircan, şunları kaydetti:

"Trakya'yı AK Parti belediyeciliği ile tanıştıracağız. Edirne ve Kırklareli'nde bunu gördük. 31 Mart seçimleri de inşallah Kırklareli ve Edirne'ye yeni gelişmeler getirecek. Çünkü AK Parti milletin partisidir. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Trakya'da da 31 Mart'ta başarılı olacağımıza inanıyorum. Zafer Kırklareli ve AK Parti'nindir. Sabah Edirne'de biraz dolaştım ve çok üzüldüm, gerçekten iflas etmiş bir belediyecilik var. Hiçbir şey yok. Oysa Türkiye aldı başını gidiyor. Gaziantep, Şanlıurfa, Antalya, Denizli, Trabzon'na bir bakın. Burası Avrupa'nın İstanbul'un dibi. Nasıl uzak kalmış gelişmeden? Vatanımız, toprağımız Kırklareli'miz için vakit AK Parti zamanı. AK Partili olduğumuz için değil memleketimizi çok sevdiğimiz için böyle konuşuyoruz. Ama ben her şeye rağmen umutluyum."

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ise 31 Mart yerel seçimlerinin hizmet açısından çok önemli olduğunu söyledi.

AK Parti'nin 16 yıldır her seçimde birinci olduğunu hatırlatan Minsolmaz, Türkiye'nin her şeye rağmen büyümeye ve gelişmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Programda AK Parti İl Başkanı Alper Çiler ile Belediye Başkan adayı Burak Süzülmüş de birer konuşma yaptı.

Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar
Kumluca'da heyelan seralara zarar verdi, evleri tehdit ediyorKumluca'da heyelan seralara zarar verdi, evleri tehdit ediyor
Özgecan'ın babası: Zaman geçtikçe bu acı katmerleniyorÖzgecan'ın babası: Zaman geçtikçe bu acı katmerleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti seçim Yerel

En Çok Okunan Haberler

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!

Güneş Alper Boğuşlu Milli Takım'da görmek istiyor

Güneş Alper Boğuşlu Milli Takım'da görmek istiyor

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya'da bir kadın sevgilisiyle bir oldu, kocasını öldürüp, cesedin üzerine çamaşır suyu döktü

Sevgilisiyle bir olup kocasını öldürdü! Cesetten kurtulmak için...

Çaldığı pırlantayı yutan İrlandalı turiste 8 yıl 9 ay hapis cezası

Çaldığı pırlantayı yutmuştu! Cezası belli oldu!

İstanbul Şişli'de silahlı ve maskeli soygun!

Silahlı ve maskeli kişiler bir anda içeri girdi

Boğaz turunda korkunç olay! Tekneden düştü, kurtarılamadı

Boğaz turunda korkunç olay!

Ayı saldırısından son anda kurtulan 2 avcı, inde sürprizle karşılaştı

Ayı saldırısından son anda kurtulan 2 avcı, inde sürprizle karşılaştı

Kangalın Güneydoğulu rakibi 'Kurtboğan'

Kangalın Güneydoğulu rakibi 'Kurtboğan'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.