"Yerel Seçim Yolunda Yerinde Eğitim Modeli" programı

KIRKLARELİ (AA) - Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Trakya'yı AK Parti belediyeciliği ile tanıştıracaklarını söyledi.

Demircan, Cazibe Merkezinde düzenlenen "Yerel Seçim Yolunda Yerinde Eğitim Modeli" programında yaptığı konuşmada, AK Parti Genel Merkezi tarafından Anadolu'nun tüm illerinde geniş bir eğitim seferberliği başlatıldığını belirtti.

Edirne ve Kırklareli'nde AK Parti belediyeciliğine olan ihtiyacın tavan yaptığını dile getiren Demircan, vatandaşların da bu yönde taleplerinin olduğunu gözlemlediklerini ifade etti.

Parti olarak yerel seçimlere çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan Demircan, şunları kaydetti:

"Trakya'yı AK Parti belediyeciliği ile tanıştıracağız. Edirne ve Kırklareli'nde bunu gördük. 31 Mart seçimleri de inşallah Kırklareli ve Edirne'ye yeni gelişmeler getirecek. Çünkü AK Parti milletin partisidir. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Trakya'da da 31 Mart'ta başarılı olacağımıza inanıyorum. Zafer Kırklareli ve AK Parti'nindir. Sabah Edirne'de biraz dolaştım ve çok üzüldüm, gerçekten iflas etmiş bir belediyecilik var. Hiçbir şey yok. Oysa Türkiye aldı başını gidiyor. Gaziantep, Şanlıurfa, Antalya, Denizli, Trabzon'na bir bakın. Burası Avrupa'nın İstanbul'un dibi. Nasıl uzak kalmış gelişmeden? Vatanımız, toprağımız Kırklareli'miz için vakit AK Parti zamanı. AK Partili olduğumuz için değil memleketimizi çok sevdiğimiz için böyle konuşuyoruz. Ama ben her şeye rağmen umutluyum."

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ise 31 Mart yerel seçimlerinin hizmet açısından çok önemli olduğunu söyledi.

AK Parti'nin 16 yıldır her seçimde birinci olduğunu hatırlatan Minsolmaz, Türkiye'nin her şeye rağmen büyümeye ve gelişmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Programda AK Parti İl Başkanı Alper Çiler ile Belediye Başkan adayı Burak Süzülmüş de birer konuşma yaptı.

