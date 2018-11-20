'Yerel seçimde CHP-İYİ Parti ittifakında çatlak var' iddiası

CHP ve İYİ Parti arasında 31 Mart yerel seçimlerinde yapılması planlanan iş birliği için heyetler arası teknik çalışmalar devam ediyor. Geçen hafta ilk kez buluşan CHP'li Bülent Tezcan ve İYİ Parti'li Koray Aydın bu hafta içerisinde yeniden bir araya gelecek. Görüşmede il bazında teklifler üzerinde değerlendirmeler yapılacak.

İTTİFAK 7 İLLE SINIRLI TUTULACAK

Heyetler arası görüşme yapılmadan önce iki parti de kendi çalışmasını yürütüyor. CHP-İYİ Parti iş birliğinin sınırlı sayıda ilde yapılacağı belirtiliyor. İstanbul, Ankara, Manisa, Antalya, Kayseri, Kocaeli, Bursa'da olası iş birliğinden söz ediliyor.

BAŞLAMADAN DAĞILACAK MI?

Seçmenine siyasette iddiasını devam ettirdiği ve kalıcı olduğu mesajı vermek için 31 Mart sınavını geçme planları yapan İYİ Parti, bu doğrultuda bazı illerde ipi göğüslemenin hesaplarını yapıyor. Bu çerçevede düşünülen adresler olarak ise halen MHP'nin elinde olan iller öne çıkıyor.

CHP TEKLİFE SOĞUK BAKIYOR

İYİ Parti'nin MHP'nin yönetimini elinde tuttuğu Adana, Mersin, Manisa, Isparta, Bartın, Karabük'e gözünü diktiği belirtiliyor. CHP'nin ise Adana ve Mersin'de elinin güçlü olduğu bu yüzden de hem bu illeri hem de diğer illeri İYİ Parti'ye vermek istemediği konuşuluyor. (Yeni Şafak)



