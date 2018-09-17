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Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.09.2018 14:15 | Son Güncelleme

Mart 2019 yerel seçimleri için geri sayım başlarken, ORC Araştırma Şirketi, son yaptığı anket çalışmasını yayınladı. 5 büyükşehirde yapılan çalışmada partilerin oy oranları da paylaşıldı. Peki yerel seçimde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? İşte ORC'nin yaptığı yerel seçim anketindeki ayrıntılar...

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

2019 Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlerle ilgili anket şirketleri çalışmalarına başladı.

5 BÜYÜKŞEHİRDE ARAŞTIRMA YAPILDI

24 Haziran seçimlerinde en yakın tahmini yapan anket şirketlerinden biri olan ORC, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana'da yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

AK PARTİ İSTANBUL'DA İPİ GÖĞÜSLÜYOR

Henüz adayların netleşmediği bir dönemde yapılan araştırmaya göre; CHP, HDP ve İYİ Parti ittifak yapsa bile AK Parti İstanbul'da ipi göğüslüyor.

İşte 5 büyükşehirde yapılan araştırmanın sonuçları;

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