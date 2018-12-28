Yerel seçimde Üsküdar'da kilit parti HDP!

Yaklaşan yerel seçimler öncesi İstanbul’da ‘bıçak sırtı’ görünen ilçeler var. Bunlardan biri de hem muhafazakâr kimliği ile tanınan hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konutunun bulunduğu Üsküdar. Doğal olarak bu durum ilçede belediye başkanlığını kimin kazanacağı sorusunu da daha önemli hale getiriyor. SON YEREL SEÇİM SON ANA KADAR ÇEKİŞMELİ GEÇMİŞTİ GazeteDuvar'dan Sadık Güleç'in haberine göre; 2014 yılında yapılan son yerel seçimde AK Parti adayı Hilmi Türkmen ile CHP adayı eski müftü İhsan Özkes arasında son ana kadar çekişmeli geçen mücadele Türkmen’in oylarının son anda artması ile değişmişti. CHP adayı İhsan Özkes seçim sonuçlarına itiraz etmiş ancak seçim kurulunca yedi bin oy farkla kaybetti açıklanmıştı. GENEL SEÇİMDE İYİ PARTİ MHP’Yİ GEÇTİ Fakat son yerel seçimden bugüne kadar siyasi aktörler ve aldıkları oylarda çarpıcı değişiklikler oldu. Bu değişiklikler Üsküdar’a da önemli ölçüde yansıdı. Bunlardan en önemlisi 2014 yerel seçimlerinde MHP’nin Üsküdar’da adayının olmasıydı. Bugün ise MHP siyasal iktidarı destekliyor. Ancak oy oranlarına baktığımızda Üsküdar’da İYİ Parti’nin MHP’den daha yüksek oy aldığını görüyoruz. 24 Haziran seçimlerinde MHP Üsküdar’da HDP’nin de arkasında kalarak yüzde 7 oy oranı ile beşinci parti olabildi. Bu son genel seçimde AK Parti yüzde 42.2 oy alırken CHP yüzde 29.5, İYİ Parti 9.9, HDP ise 8.7 oy aldı.

Elbette genel seçimde alınan oyların yerel seçimlerde de aynı şekilde sandığa yansımasını beklemek gerçekçi değil. Ancak mevcut tabloda oranı azalsa bile kritik ve belirleyici partinin HDP olduğunu söylemek gerekiyor. Halen belediye başkanlığını yürüten Hilmi Türkmen’in icraat performansı ve ülkedeki ekonomik krizin bu seçime ne kadar yansıyacağı sonuca etki edecek diğer önemli unsurlar. KİMSE İKİNCİ KEZ ADAY GÖSTERİLMEDİ Ancak Üsküdar’da AK Parti açısından bu seçime kadar değişmeyen bir kural var. İlçede partinin kuruluşunda yer almış ve şu anda uzak duran bir siyasetçi ile sohbetimizde buna dikkat çekiyor: “Tayyip Erdoğan Üsküdar Kısıklı’da oturduğu için buraya özel bir ilgisi var. Hiçbir belediye başkanı bir sonraki dönemde tekrar aday gösterilmedi.” Bu kuralın bu seçimde bozulup bozulmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Fakat Üsküdar’da AK Parti adayı olarak yine mevcut belediye başkanı Hilmi Türkmen ile birlikte bir başka isim daha geçiyor: Trabzon Sürmeneli olan ve AK Parti İstanbul il yönetiminde yer alan Halil Yazıcı… Ancak yine de en güçlü adayın şimdiki başkan Hilmi Türkmen olduğunun altı çiziliyor.

ÜSKÜDARLI ALTYAPI ÇALIŞMALARINDAN RAHATSIZ Üsküdar’da AK Parti’yi zorlayacak konulardan birisi de bitmeyen altyapı çalışmaları. Her büyük yağmurdan sonra özellikle sahildeki meydanı su basması ve buradaki çalışmaların hâlâ bitirilememesi seçmenin kararını etkileyebilir. CHP il başkanlığının Üsküdar konusunda yaptırmış olduğu bir ankette de halkın temizlik hizmetlerinden memnun ancak yol ve kaldırım çalışmalarının bitmemesinden hoşnutsuz olduğu sonucu çıkmış. Bir diğer önemli konu da Kirazlıtepe’deki kentsel dönüşüm çalışması. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in en önemli projelerinden olan bu proje bölgesindeki mahalle halkının bir kısmı evlerini boşaltmak istemiyor. Yeni yapılan Çamlıca camisinin hemen yanındaki alanda halk, kendilerine yasal bir teminat verilmediğini iddia ederek yıkıma karşı direniyor. Geçmişte AK Parti’ye yakın ve daha çok Karadenizli ailelerin yaşadığı mahallede şimdi belediyeye karşı ciddi bir tepki olduğu aktarılıyor. SEÇİM AK PARTİ VE CHP ARASINDA Üsküdar’da iktidar partisi dışında belediyeyi kazanma şansı yüksek tek parti Cumhuriyet Halk Partisi. 2014 seçimlerinde yarışı başa baş götüren eski Üsküdar müftüsü İhsan Özkes seçim sürecinde partisi tarafından yalnız bırakıldığını da iddia etmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar belediye başkanlığı için hâlâ bir aday belirlemiş değil. Ancak parti içindeki kulislerde iki isim öne çıkıyor. Yine muhafazakar kökenli bir siyasetçi olan CHP milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun belediye başkanlığına aday olmak istediği biliniyor. Fakat parti kulislerinde geçen bir başka isim oldukça şaşırtıcı. CHP Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı… KİLİT PARTİ HDP, CHP ADAYINI BEKLİYOR Üsküdar’da kilit parti konumunda olan HDP’nin durumu da net değil. HDP yıllar içindeki her seçimde yükselen bir seyir izlemiş. 2014 yerel seçimlerinde 6 binin üzerinde oy alan parti 2015 genel seçimlerinde oyunu 27 bine çıkarmış. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise bu sayı 30 bine çıkmış. HDP Üsküdar ilçesinde konuştuğumuz partililer yerel seçimlerde Üsküdar’dan büyük ihtimalle aday çıkarmayacaklarını söylüyor. Ancak koşulsuz bir şekilde başka bir adayı da desteklemeyeceklerinin altını çiziyorlar. Bu konuda özellikle CHP’nin adayını bekleme eğilimindeler. HDP kulislerinde Mehmet Bekaroğlu’na daha sıcak yaklaşıldığını belirtmek gerekiyor. HDP’nin Üsküdar’da oy aldığı semtler de şaşırtıcı bir dağılım gösteriyor. 2018 seçimlerinde Bahçelievler’de dört binin üzerinde oy alan HDP diğer semtlerde de son derece düzenli bir dağılım gösteriyor. Altunizade, Acıbadem daha çok orta sınıfların yaşadığı düşünülen mahallelerde de bin ila iki bin arasında oy alıyor. Ama ana muhalefet partisinin adayını bekleyen Üsküdar HDP’de, CHP yerel örgütünün uzak durması da bir hayal kırıklığı yaratıyor.