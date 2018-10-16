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Yerel seçime doğru

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.10.2018 21:10 | Son Güncelleme

CHP Tunceli İl Başkanı Şükrü Kılıç aday adayı olmak için istifa etti

TUNCELİ (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tunceli İl Başkanı Şükrü Kılıç ve il yönetim kurulundaki bazı üyeler ile iki ilçe başkanı, 2019 yılında yapılacak yerel seçimlerde partilerinden aday adayı olabilmek için görevlerinden istifa etti.

Kılıç'ın yerine vekaleten İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Çelik atandı.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, istifaların gerekçesinin 2019 yılında yapılacak yerel seçimlerde yine partilerinden aday adaylığı olduğunu söyledi.

Yerel seçim çalışmalarının planlandığı şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Çelik, "Yerel seçimler öncesi İl Başkanımız Şükrü Kılıç ile 6 yönetim kurulu üyemiz, Ovacık İlçe Başkanımız Ali Asker Kuçin ve Hozat İlçe Başkanı Seyfi Geyik aday adayı olabilmek için istifa ettiler. İlçe başkanlarımız ilçelerinde belediye başkanlığına aday adayı olacaklar. İl başkanımız ve 6 yönetim kurulu üyemizin aday adaylıkları ile ilgili bilgi ilerleyen günlerde netleşecek." dedi.

Yeni yönetim kurulunun oluşturulduğunu belirten Çelik, "İstifaların ardından yönetim kurulunda oluşan eksikliği gidermek için yedek üyelerden 6'sı asil üye olarak atandı ve görevlerine başladı. Görevimizin başındayız ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2019 yılında yapılacak yerel seçimlerde iddialıyız ve bu doğrultuda çalışıyoruz. Seçimlerde aday olacak arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz." diye konuştu.

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