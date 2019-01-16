Yerel seçime doğru

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde aday listelerinin verilmesinde uyulması gereken usullere ilişkin kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararda, siyasi parti ilçe başkanlıklarının, belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği ile il genel meclisi üyeliklerine ilişkin aday listelerini ilçe seçim kurullarına, büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıklarının büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına 19 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar vermesi gerektiği belirtildi.

Bağımsız adayların ise kanunda öngörülen seçilme yeterliliğini taşıdıklarını belirten belgeler ve en yüksek derecedeki devlet memurunun brüt aylığı olan bin 240 lira 67 kuruşu mal sandığına yatırdığına dair makbuzla il ve ilçe seçim kurullarına başvurması gerekiyor.

Siyasi partilerce verilen seçim çevrelerine ait listelerin, adayların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları, ad ve soyadları, öğrenim durumları ve meslekleri gösterilerek sıra numarasıyla alt alta yazılmak suretiyle düzenlenmesinin zorunlu olduğu bildirilen kararda, siyasi parti aday listelerinin her sayfasının parti mührünü ve yetkili imzayı taşıması, ayrıca imza kaşesi kullanılmaması gerektiği de vurgulandı.