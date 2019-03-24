Bez çantalarda talep patlaması yaşanmasıyla yoğun üretimin söz konusu olduğu sektörde çalışanlar, siparişleri zamanında teslim edebilmek için mesai harcıyor. Belediye bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar da bez çanta üretimi için yoğun çalışıyor.

Doğada yüzlerce yıl yok olmayan naylon poşetlere alternatif olarak vatandaşlara dağıtılmak üzere çevreci ve defalarca kullanılabilen bez çantalara, ilgi arttı.

BÜŞRA NUR ÖZCAN - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle hayata geçirilen ücretli poşet uygulamasının 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girmesi ve siyasi partilerin seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlara bez çanta dağıtması, baskı ve üretim yapan firmaların siparişlerine yansıdı.

- "Eczanelerde de kullanılmaya başladı"

Bursa'da kurulu bir promosyon firmasının sahibi Mustafa Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bez çantaların promosyon olarak çok önceden beri üretildiğini söyledi.

Şimdilerde doğayla dost olması dolayısıyla bez çanta kullanımının ve siparişlerinin arttığını belirten Timur, "Doğaya zararlı naylon poşet kullanımının ücretlendirilmesinin ardından bez çanta işi aşırı derecede yoğunlaştı. Özellikle kuyum, ayakkabı, ev tekstilinde çok ciddi bir şekilde bez çanta kullanımı var. Şu anda ciddi bir şekilde o yönde hızlanma oldu." diye konuştu.

Timur, yerel seçim dolayısıyla bütün partiler ve adayların bez çantaya yöneldiğini belirterek, ''Güzel bir promosyon oldu. Naylon poşetin daha önce kullanıldığı her sektörden eksilmesi, bu sektörlerin bez çantaya yönelmesini sağladı. Mesela eczanelerde daha önce yoğun kullanım yoktu. Şimdi eczaneler de yoğun kullanıma başladı. Marketler çok ciddi bir şekilde kullanıyor ve bunun pazarını da oluşturdular. Satış da yapıyorlar." dedi.