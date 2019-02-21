Yerel Seçimler Sürecinde Aday Tartışmaları Sürüyor

İyi Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, “Kocamaz, Mersin'e hizmet etme iradesini gösterecektir. Yüksek Seçim Kurulu, seçimlerle ilgili yasal prosedürü titizlikle uyguladı. Son tarihi ve saati kaçırmamamız adına herkese bilgilendirme mesajları attılar. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin’in Akdeniz ilçesindeki adayımızın evrakları belirtilen son saate kadar teslim edilmiyorsa bu yapılan komplodur, organize iştir. Kocamaz’ın aday olmamasının kime faydası var, bunu bilmemiz lazım. Akdeniz ilçesinden aday olan Mehmet Akif Çiftçi’nin Kocamaz’ın öğrencisi olduğunu biliyoruz. Bu komployu gerçekleştirenlerle ilgili araştırmamız henüz sonuçlanmadı, öğrendiğimiz takdirde kamuoyuyla paylaşacağız” dedi. Paçacı, Kocamaz’ın Demokrat Parti’den aday olacağını belirtirken, seçim sonrasında İyi Parti’ye dönüş konusuna ilişkin bilgi vermedi.

Yerel seçimler aday listelerine ilişkin en tartışmalı örneklerden İyi Parti’nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığında Demokrat Parti formülüyle çözüm bulundu. İyi Parti’nin Mersin il yönetimince adaylık başvuru dosyası seçim kuruluna 19 Şubat günü mesai bitimi öncesinde vaktinde teslim edilmediği için Burhanettin Kocamaz aday olamamıştı. Kocamaz’ın yanı sıra Mersin’in Akdeniz ilçesi için aday gösterilecek Mehmek Akif Çiftçi’nin de başvurusu teslim edilmemişti. Ertesi gün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hali hazırda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olan Kocamaz’ın aday olmasını sağlayacakları mesajını vermişti. Kocamaz’ın dün Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’la görüşmesinin ardından bugün çözüm formülü doğrulandı.

CHP’de son olarak Kılıçdaroğlu tarafından 10 Şubat’ta Ankara ve 17 Şubat’ta İzmir’deki aday tanıtım törenlerinde İzmir’in Buca ilçesinde belediye başkan adayı olarak Suat Nezir’in açıklanmasına rağmen listede olmaması sıkıntı yarattı. Nezir’in yerine seçim kuruluna Erhan Kılıç’ın başkan adayı olarak başvuru dosyasının iletildiği ortaya çıktı. Nezir, konuya ilişkin Kılıçdaroğlu’nun Veli Ağbaba, Tuncay Özkan gibi isimlerce “adaylıktan kendi isteğiyle çekildi” iddiasıyla yanıltıldığını öne sürdü.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da yaptığı yazılı açıklamada, “Yaşananlar, asırlık çınar olan partimizin savunduğu ilkeler ve demokrasi anlayışıyla hiç bağdaşmamaktadır. Daha önce Parti Meclisimiz tarafından onaylanmış, Ankara ve İzmir’deki toplantılarda tanıtımı yapılmış Buca Belediye Başkan adayı İl Başkanlığında listesini almak için beklerken, 'Mevcut aday çekildi.' yalanıyla genel başkan da yanıltılarak, belediye başkan aday adayı dahi olmamış birini seçim kuruluna vermek, ne ahlaka ne onura ne de Cumhuriyet Halk Partisi kültürüne yakışır. Buca adayına yapılan bu onursuzca hareket hangi ilde, hangi ilçede kime yapılırsa yapılsın kabul edilemez” diyerek duruma tepki gösterdi.

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