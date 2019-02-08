HABER

"Yerel seçimler, ülke ve milletin bekası için de önemli"

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.02.2019 16:53 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Yerel seçimler bir şehir için önemli ama her seçim, bir ülke ve millet için de milletin bekası için de önemlidir. Çünkü bir ülkenin, milletin güçlü olabilmesi için istikrarımızın olması, ekonomimizin güçlü olması lazım"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yerel seçimler bir şehir için önemli ama her seçim, bir ülke ve millet için de milletin bekası için de önemlidir. Çünkü bir ülkenin, milletin güçlü olabilmesi için istikrarımızın olması, ekonomimizin güçlü olması lazım." dedi.

Çavuşoğlu, Neşet Ertaş Sivil Toplum Kuruluşu Merkezi'nin açılışında, Washington'daki toplantılarını tamamlayıp, Antalya'da farklı bölgelerde yoğun çalışmalara başladıklarını söyledi.

"Hangi yeni projeleri üretiriz? Yeni fikirler nedir? Var olan sorunlar nedir? Neye ihtiyacı var? Herkesin görüşünü alıyoruz." diyen Çavuşoğlu, Kepez Belediyesinin aşevinde öğle yemeğini yediklerini, aşevinin önemli bir hizmet olduğunu söyledi.

Belediyelerin güzel hizmetler yaptığını belirten Çavuşoğlu, çok anlamlı tesislerin açılışında bulunduğunu, güzel projelerin hayata geçirildiğini vurguladı.

Kepez'in cazip ilçe olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Burası, STK'lere, derneklere, gönüllü kuruluşlara ve etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Anadolu kültürünün tanıtılmasına sahne olacak. Fırsat buldukça katılırız. Özellikle gönüllü kuruluşların burada ücret ödemeden etkinlik imkanı bulması önemli." diye konuştu.

Birinci önceliklerinin gönül belediyeciliği olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, altyapı projelerini hayata geçirmenin görevleri olduğunu ancak gönüllere girmenin daha önemli olduğunu bildirdi.

- "Önümüzdeki seçim Türkiye'nin istikrarı için çok önemli"

Dünyada sadece savaşların, sorunların olmadığını, teknolojinin de geliştiğini belirten Çavuşoğlu, gelişen teknolojik imkanlardan yararlanarak yatırımlar yaptıklarını söyledi.

31 Mart'ta şehirleri kimin yöneteceğine karar verileceğini hatırlatan Çavuşoğlu, doğru tercihin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Menderes Türel olduğunu ifade etti.

"Yerel seçimler bir şehir için önemli ama her seçim bir ülke ve millet için de milletin bekası için de önemlidir. Çünkü bir ülkenin, milletin güçlü olabilmesi için istikrarımızın olması, ekonomimizin güçlü olması lazım." diyen Çavuşoğlu, bu ikisini birbirinden ayırt etmenin mümkün olmadığını belirtti.

İstikrar, demokrasi ve ekonomik büyümenin önemli olduğunu anlatan Çavuşoğlu, önceki aylarda Türkiye'ye yapılan ekonomik saldırılara rağmen yaraların hızlı bir şekilde sarılmasının, istikrarın, ekonominin ve finansal sistemin gücünün bir neticesi olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin etrafında ateş çemberi olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"İstikrarsızlıklar, yönetilemeyen ülkeler, terör var. Evini terk etmek zorunda kalan insanlar var. Karamsarlık saçmak için söylemiyorum ama bu sorunlar var. Ülke olarak biz bugüne kadar bunlardan olumsuz etkilenmediysek, hatta zor durumda olan insanların umudu olduysak, bugün ilkeli, girişimci ve insani dış politikamızla o sorunların çözümüne katkı sağlayabiliyorsak, öncülük edip önemli bir aktör olduysak, istikrarlı ve güçlü bir Türkiye olduğumuz içindir. Aksi takdirde zayıf olsaydık biz de savrulup giderdik bir yerlere. Önümüzdeki seçim Türkiye'nin istikrarı için çok önemli."

Vali Münir Karaloğlu da Neşet Ertaş isminin kentte yaşatılmasının önemli olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise halka dokunan önemli yatırımlar yaptıklarını kaydetti.

PARTNER Rahat diye giyiyoruz ama... Rahat diye giyiyoruz ama...
Başkan Aktaş: “120 milyon liralık yatırımla yolcu taşıma sayısını 440 bin kişiye çıkartacağız”Başkan Aktaş: “120 milyon liralık yatırımla yolcu taşıma sayısını 440 bin kişiye çıkartacağız”
CHP'nin 18 yaşındaki başkan adayı Hilal Ülkü Türedi: Akıl yaşta değil, baştadırCHP'nin 18 yaşındaki başkan adayı Hilal Ülkü Türedi: Akıl yaşta değil, baştadır
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu seçim tören

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında anket tartışması

Canlı yayında anket tartışması

Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 14'e yükseldi

Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 14'e yükseldi

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Otomobil alacaklara önemli uyarı! Binlerce liralık masraf çıkabilir

Otomobil alacaklara önemli uyarı! Binlerce liralık masraf çıkabilir

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

CHP Maltepe İlçe Teşkilatı istifa etti

CHP Maltepe İlçe Teşkilatı istifa etti

Özhaseki: İsrafı hiç sevmeyen bir Cumhurbaşkanımız var

Özhaseki: İsrafı hiç sevmeyen bir Cumhurbaşkanımız var

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi istifa etti

CHP'de istifa depremi! Genel Sekreter bıraktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinin Belediye Başkanı Behçet Saatcı partisinden istifa etti!

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.