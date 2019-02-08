"Yerel seçimler, ülke ve milletin bekası için de önemli"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yerel seçimler bir şehir için önemli ama her seçim, bir ülke ve millet için de milletin bekası için de önemlidir. Çünkü bir ülkenin, milletin güçlü olabilmesi için istikrarımızın olması, ekonomimizin güçlü olması lazım." dedi.

Çavuşoğlu, Neşet Ertaş Sivil Toplum Kuruluşu Merkezi'nin açılışında, Washington'daki toplantılarını tamamlayıp, Antalya'da farklı bölgelerde yoğun çalışmalara başladıklarını söyledi.

"Hangi yeni projeleri üretiriz? Yeni fikirler nedir? Var olan sorunlar nedir? Neye ihtiyacı var? Herkesin görüşünü alıyoruz." diyen Çavuşoğlu, Kepez Belediyesinin aşevinde öğle yemeğini yediklerini, aşevinin önemli bir hizmet olduğunu söyledi.

Belediyelerin güzel hizmetler yaptığını belirten Çavuşoğlu, çok anlamlı tesislerin açılışında bulunduğunu, güzel projelerin hayata geçirildiğini vurguladı.

Kepez'in cazip ilçe olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Burası, STK'lere, derneklere, gönüllü kuruluşlara ve etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Anadolu kültürünün tanıtılmasına sahne olacak. Fırsat buldukça katılırız. Özellikle gönüllü kuruluşların burada ücret ödemeden etkinlik imkanı bulması önemli." diye konuştu.