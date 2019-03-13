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Yerel seçimler yaklaştıkça Ankara'da tansiyon artıyor

13.03.2019 17:04 | Son Güncelleme

AKP Sözcüsü Çelik CHP'nin Ankara Büyükşehir Adayı Mansur Yavaş'ı "yalan beyanda" bulunmakla eleştiriyor.

Yavaş ise Ankara'daki seçim çalışmalarını aksatmadan sürdüreceğini söyledi.Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkındaki sahte senet iddialarıyla ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Çelik "AK Parti'nin Mansur Yavaş gibi bir meselesi yoktur. Bu CHP'nin meselesidir. Bu gerçeklerin kamuoyuna duyurulması her siyasi partinin görevidir. Mansur Yavaş meselesi bizim meselemiz değildir" dedi.

Çelik, Mansur Yavaş'ı "yalan beyanda" bulunmakla eleştirerek "Beyanlarında bizim sanki kendisinin ihtilaflı olduğu kişiyle ilgili olarak bir tarafgirlik tutumu sergilediğimizi söylüyor. Benim saygıdeğer bir iş adamı diye bir ifadem olmamıştır. Çünkü biz bu kişiyi tanımıyoruz. Biz Mansur Yavaş ile bu kişi arasında bir taraf da değiliz" dedi.

Mansur Yavaş bu gelişmeler karşısında DW Türkçe'ye verdiği demeçte Ankara'daki seçim çalışmalarını aksatmadan sürdüreceğini belirtti.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş dün bir basın toplantısı düzenleyerek kendisi hakkındaki sahte senet iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Yavaş "Senet davasında asıl mağdur benim...Yargıtay'ın onayladığı hakkımda herhangi bir ceza davası yoktur. Yani hakkımda verilmiş herhangi bir ceza kararı bulunmamaktadır" demişti.

Yavaş Ankara seçmeninden gördükleri büyük ilgi ve anketlere yansıyan fark nedeniyle seçmen nezdindeki itibarının zedelenmeye çalışıldığını ifade etmişti. Öte yandan hakkındaki iddialara yanıt veren Yavaş'ın basın toplantısının haber kanallarında yayınlanmaması da tepki çekti.

DW/SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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