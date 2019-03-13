Yerel seçimler yaklaştıkça Ankara'da tansiyon artıyor

Yavaş ise Ankara'daki seçim çalışmalarını aksatmadan sürdüreceğini söyledi.Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkındaki sahte senet iddialarıyla ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Çelik "AK Parti'nin Mansur Yavaş gibi bir meselesi yoktur. Bu CHP'nin meselesidir. Bu gerçeklerin kamuoyuna duyurulması her siyasi partinin görevidir. Mansur Yavaş meselesi bizim meselemiz değildir" dedi.

Çelik, Mansur Yavaş'ı "yalan beyanda" bulunmakla eleştirerek "Beyanlarında bizim sanki kendisinin ihtilaflı olduğu kişiyle ilgili olarak bir tarafgirlik tutumu sergilediğimizi söylüyor. Benim saygıdeğer bir iş adamı diye bir ifadem olmamıştır. Çünkü biz bu kişiyi tanımıyoruz. Biz Mansur Yavaş ile bu kişi arasında bir taraf da değiliz" dedi.

Mansur Yavaş bu gelişmeler karşısında DW Türkçe'ye verdiği demeçte Ankara'daki seçim çalışmalarını aksatmadan sürdüreceğini belirtti.