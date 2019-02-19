Yerel Seçimler Yarışında Adaylar Kesinleşti

Türkiye’de 31 Mart yerel seçimlerine katılacak 13 siyasi parti mahalli yönetimler için yarışacak aday listelerini illerde seçim kuruluna sundu.

Seçim takviminde aday listeleri tesliminde son gün olması dolayısıyla bugün AKP-MHP’nin “Cumhur İttifakı” ve CHP

