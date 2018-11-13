Yerel seçimlerde aday olacaklara eğitim verilecek

İSTANBUL, (DHA)- Altınbaş Üniversitesi ve Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) iş birliğinde düzenlenecek olan Şirin Tekeli Yerel Yönetimler Akademisi’nde, yaklaşan yerel seçimlere katılmak isteyen muhtar, meclis üyesi ve belediye başkan adaylarına eğitimler verilecek.

Altınbaş Üniversitesi akademik kadrosu tarafından üniversitenin Gayrettepe yerleşkesinde katılımcılara Siyasi Tarih ve Yönetimler Eğitimi ile Kadın Hareketi ve İletişim Eğitimi verilecek. 17 Kasım’da başlayacak eğitimler, 12 Ocak’a kadar devam edecek. Şirin Tekeli Yerel Yönetimler Akademisi’ne bu dönem aday olmayı düşünmeyip ilerisi için yatırım yapmak isteyenler ve öğrenciler de katılabilecek.

Programda, Türkiye siyasi tarihi, yerel yönetimler tarihi, muhtarlık mevzuatı, yerel yönetimler ve göç, yerel yönetimlerde stratejik yönetim ve belediyelerin organizasyon yapısı gibi pek çok farklı açıdan ele alınacak eğitimlerin yanı sıra deneyim paylaşımları da yapılacak. Deneyim paylaşımları kapsamında her hafta bir belediye başkanı, belediye meclis üyesi veya muhtar olmuş, aday olup seçimi kazanamamış siyasetçiler deneyimlerini aktaracak.