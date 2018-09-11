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Yerel seçimlerde başkan adaylarının belirlenmesi için AK Parti çalışma başlattı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.09.2018 15:00 | Son Güncelleme

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için geri sayım sürerken, AK Parti aday belirleme çalışmalarına hız verdi. Altı ayda 84 binden fazla kişiye ulaşılarak yapılan ''Şehrim 2023'' Projesi, hem başkan adayı hem de önemli projeler için referans olacak.

Yerel seçimlerde başkan adaylarının belirlenmesi için AK Parti çalışma başlattı

Yerel seçimlere hazırlanan AK Parti, aday belirleme sürecinde bir taraftan illerde anket ve mülakatlar gerçekleştirirken; bir yandan da ev ev, sokak sokak gezerek halkın beklenti ve taleplerini öğreniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından mart ayında başlatılan ve 30 büyükşehrin röntgenini çeken “Şehrim 2023” projesi ile 6 ayda 84 binden fazla kişiye ulaşıldı. Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan tarafından yürütülen proje kapsamında otobüsle meydanları, sokakları ve caddeleri gezerek halkın beklenti, talep ve teklifleri dinlenirken; Mart 2019’daki yerel seçimler için de önemli bir veri tabanı olacak.

ŞEHİRLER TARANDI

“Şehrim 2023” projesi ile şehirlerin kapsamlı bir taraması yapıldı. Şehirlerin ihtiyaçları, halkın beklentileri belirlendi. Sadece AK Parti belediyeleri değil, AK Partili olmayan belediyelerle ilgili de çalışmalar yapıldı. Şehre uzmanlar gönderilirken; şehir plancısı, çevre mühendisi, kentsel tasarımcı ve mimarlardan oluşan ekiplerle analizler gerçekleştirilerek şehirler tek tek masaya yatırıldı.

CUMHURBAŞKANI'NA SUNULACAK

Raporların hazırlanmasının ardından sonucu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Çıkan sonuca göre şehirlerin ihtiyacına yönelik projeler belirlenecek; aday belirlenme sürecinde de bu proje dikkate alınacak. Özellikle aday olacak mevcut belediye başkanlarının önümüzdeki dönemde de devam edip etmemesi noktasında yaptıkları çalışmalar üzerinden değerlendirmeler yapılacak.

Hem diğer başkanlıkların hazırladığı anket çalışmaları ve saha araştırmaları hem de ''Şehrim 2023'' projesi sonucunda AK Parti, belediye başkan adaylarını belirleyecek. Proje, yerel seçim kampanyalarının belirlenmesinde kaynak oluştururken; yeni belediye başkanının şehre dair vizyonunu da ortaya koyacak.

(Türkiye-Yeni Şafak)

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yerel seçim ak parti başkan aday Cumhurbaşkanı Erdoğan

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