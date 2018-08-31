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"Yerel seçimlerde ittifak diye bir şey olmaz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 18:59 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Temel Karamollaoğlu: - "Yerel seçimlerde ittifak diye bir şey olmaz. Her parti aday gösterebildiği illerde ilçelerde beldelerde aday gösterir. Bizim bütün belediye başkanlıklarında adaylarımız olacak"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Temel Karamollaoğlu, " Yerel seçimlerde ittifak diye bir şey olmaz. Her parti aday gösterebildiği illerde ilçelerde beldelerde aday gösterir. Bizim bütün belediye başkanlıklarında adaylarımız olacak." dedi.

Bazı ziyaretler için kente gelen Karamollaoğlu, Cedidiye meydanında vatandaşlarla bir araya geldi. Burada gazetecilere açıklama yapan Karamollaoğlu, ülkenin ve dünyanın sıkıntılı bir dönemden geçtiğini söyledi.

Türkiye'de ekonomide bir takım sıkıntılar yaşandığını anlatan Karamollaoğlu, "Hepimiz yaşıyoruz bunu. Ama bunun üstesinden gelebilmek için de ekonominin sağlam temeller üzerine oturtulması gerekiyor. Dışarıdaki ülkeler bize karşı sempati duymazlar. Ellerinden gelse bizi bir kaşık suda boğarlar. Ama biz bütün kabahati onlara yükler kendimizin yapması gerekenleri yerine getirmezsek bu sefer bizde eksiklik olur. Onun için ekonominin sağlam bir temele oturtulması lazım. O da üretimden geçer. Yani israfın boşa giden paranın durdurulup tamamının üretime yönlendirilmesi lazım. Hem tarımda hem hayvancılıkta hem de sanayi ve teknoloji de. İnşallah bunların görülerek gerekli adımların atılacağını ön görüyorum." diye konuştu

-Fındık fiyatları

Tarımda serbest pazar anlayışı olduğuna değinen Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Bizim üreticimiz yeterli şekilde organize olmadığı mali gücü olmadığı için, özellikle belli bölgeler için, fındık gibi ürünlere devletin itina göstermesi lazım. Aslında her ürün için bir politika belirlemesi gerekir hükümetlerin. Fındıkta böyle bir şey yapılmıyor. Dünya fındığının yüzde 70'ini Türkiye üretiyor ama fındığın fiyatını başkaları belirliyor. Üreticiler parayı kazanmıyor. Buna acil olarak bir çözüm bulunmalı. Tek ürünlerde bunun belirlenmesi lazım. Malatya’da kayısı, Rize’de çay da böyle. Bizim kendi hayvan besicilerimizin özellikle korunması gerekir. İnşallah bunlar düzelecek. "

-Yerel seçimler

Partisinin yerel seçim çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda da bulunan Karamollaoğlu, şunları kaydetti :

"Yerel seçimlerde de diğer seçimlerde de ittifaklar abartılıyor. Yanlış yönlere çekiliyor. Yerel seçimlerde ittifak diye bir şey olmaz. Her parti aday gösterebildiği illerde ilçelerde beldelerde aday gösterir. Bizim bütün belediye başkanlıklarında adaylarımız olacak. Yarın bizim bir bakıma start diyeceğimiz, hadi diyeceğimiz il başkanları toplantımız var. Cumartesi günü Ankara’da. O toplantıda inşallah seçim karargahlarımızın kurulması için gerekli duyurular yapılacak. İl Başkanlıklarımıza bilgiler verilmişti. Çalışmalarda süratle başlayacak. Ümit ederim ki seçimler zamanında yapılır. Zamanında yapılması makul olandır. Hükümet ısrarla zamanında yapılacak diyor. Ama çok ısrar bazen acabalar üretebiliyor. Biz her konuda hazır olacağız.

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