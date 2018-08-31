Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Temel Karamollaoğlu, " Yerel seçimlerde ittifak diye bir şey olmaz. Her parti aday gösterebildiği illerde ilçelerde beldelerde aday gösterir. Bizim bütün belediye başkanlıklarında adaylarımız olacak." dedi.

Bazı ziyaretler için kente gelen Karamollaoğlu, Cedidiye meydanında vatandaşlarla bir araya geldi. Burada gazetecilere açıklama yapan Karamollaoğlu, ülkenin ve dünyanın sıkıntılı bir dönemden geçtiğini söyledi.

Türkiye'de ekonomide bir takım sıkıntılar yaşandığını anlatan Karamollaoğlu, "Hepimiz yaşıyoruz bunu. Ama bunun üstesinden gelebilmek için de ekonominin sağlam temeller üzerine oturtulması gerekiyor. Dışarıdaki ülkeler bize karşı sempati duymazlar. Ellerinden gelse bizi bir kaşık suda boğarlar. Ama biz bütün kabahati onlara yükler kendimizin yapması gerekenleri yerine getirmezsek bu sefer bizde eksiklik olur. Onun için ekonominin sağlam bir temele oturtulması lazım. O da üretimden geçer. Yani israfın boşa giden paranın durdurulup tamamının üretime yönlendirilmesi lazım. Hem tarımda hem hayvancılıkta hem de sanayi ve teknoloji de. İnşallah bunların görülerek gerekli adımların atılacağını ön görüyorum." diye konuştu