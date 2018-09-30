Yerel seçimlerde ittifak için MHP'den ilk resmi adım

MHP, AK Parti ile ittifak görüşmeleri için Semih Yalçın ile Sadir Durmaz'ı görevlendirdi.
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ittifak görüşmesi yapmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ittifak görüşmesi için bir araya gelmesi bekleniyor.
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