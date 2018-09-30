Yerel seçimlerde ittifak için MHP'den ilk resmi adım

MHP, AK Parti ile ittifak görüşmeleri için Semih Yalçın ile Sadir Durmaz'ı görevlendirdi.

AK PARTİ VE MHP ARASINDAKİ İTTİFAK GÖRÜŞMESİ YAPMIŞTI

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ittifak görüşmesi yapmıştı.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'NİN BİR ARAYA GELMESİ BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ittifak görüşmesi için bir araya gelmesi bekleniyor.

