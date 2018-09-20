Yerel seçimlerde ittifak tartışmaları

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Cumhur İttifakı'nın zedelenmemesi için Ankara, İstanbul ve İzmir kazanılmalıdır." dedi.
Enginyurt, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, av yasağının bitmesiyle balıkçılık sezonunun açıldığını, balıkçılıkta dağ gibi büyüyen problemlerin de daha net görülmeye başlandığını ifade etti.
Balıkçıların, 1,9 TL'den kullandığı mazotu, akaryakıta yapılan zamların ÖTV'ye yansıtılması nedeniyle şimdi 5,30 TL'den almaya başladığını dile getiren Enginyurt, bunun neredeyse pompa fiyatına denk geldiğini söyledi.
Balıkçılıkta akaryakıtta yaşanan artışın nispeten ortadan kalkması için kanun teklifi hazırladığını ifade eden Enginyurt, teklif ile balıkçı teknelerine KDV'siz mazot verilmesini talep ettiğini belirtti.
-"Ordu zarar görüyor"
Enginyurt, açıklamalarının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın istifa etmesine ilişkin sorusunu yanıtlayan Enginyurt, "Başkanlık görevini yerine getirirken bize göre herhangi bir hukuksuzluk işlememiştir. Parti içindeki siyasi çekişmelere kurban gitmiştir. Seçimle gelen seçimle gitmelidir. Benim bu yöndeki düşüncem budur. Görevden alınmasının izahını yapacak olan Numan Kurtulmuş'tur. Numan Bey bu konuda geçiştirme yerine net bilgileri verebilecek en doğru insandır. 3,5 yıldan beri Numan Bey ile Enver Bey'in kavgası yüzünden Ordu çok şey kaybetmiştir. Bu kavga daha da büyüyerek devam ediyor. Bundan Ordu zarar görüyor." dedi.
Enginyurt, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı açıklamalarının anımsatılması üzerine, "Kılıçdaroğlu, 4. devrime hazırlanıyor. Yıllardır devrimciler hazırlanıyorlar ama hala bir şey yok. Moskova'da bile devrimciler artık dayak yiyor. Muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu'da 31 Mart'ta bu milletten bir dayak daha yemeyi bekliyor." ifadesini kullandı.
- "Ankara, İstanbul ve İzmir kazanılmalıdır"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerel seçimlerde ittifak konusuna ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Enginyurt, Bahçeli'nin açıklamalarının çok net olduğunu söyledi.
Enginyurt, şöyle devam etti:
"31 vilayette ittifakla ilgili Numan Kurtulmuş Bey dün, 'Stratejik olarak bizim böyle bir ittifakımız şu an söz konusu değildir. Temenni aşamasında' diyor. Numan Bey temennilerini ne zaman stratejiye dönüştürürse inşallah bizde o zaman ittifak konusunu konuşuruz.
MHP olarak biz her yerde seçime girmeye hazırız. Gireceğiz. Herhangi bir ittifak arzumuz, ısrarımız yok. MHP Genel Başkanı bir siyasetçinin adam gibi yapacağını, adam gibi tekrar yapmış. İstanbul'da aday çıkarmayacağını ilan etmiştir. Bu saatten sonra samimi bir tavır sergilemesi gerekenler apaçık ortadadır. Numan Bey'de samimi bir tavır ortaya koymamaktadır. Stratejik olarak böyle bir düşünecesinin olmadığını söylemektedir. MHP'nin de 'illa ne olur bizi alın, götürün' diye bir ısrarı ve talebi de yoktur.
Esin hanımın (MHP Konya Milletvekili Esin Kara) söylediğinin de ben yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. 31 vilayette ittifak diye bir görüşme yoktur, olmamıştır. Bu noktada samimi tavır ortaya koyacak olan birinci derecede AK Parti'dir. Cumhur İttifakı'nın zedelenmemesi için Ankara, İstanbul ve İzmir kazanılmalıdır."
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