HABER

Yerel seçimlerde kullanılacak oy pusulası belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2019 11:10 | Son Güncelleme

31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları belli oldu.

Yerel seçimlerde kullanılacak oy pusulası belli oldu

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- 31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları belli oldu.
Yerel seçimler için partilerin op pusulasındaki yerinin belirlenmesi ardından oy pusulalarının şekli de belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu merkez binasında örnek oy pusulaları basına tanıtıldı. Seçmenler il, ilçe, meclis üyeliği (sadece büyükşehirlerde) ve muhtar seçmek için, 4 ayrı oy pusulasında adayını belirledikten sonra oy pusulalarını tek bir zarfta sandığa atacak. Yerel seçimde ilk kez sandığa tek zarf atılacak. İl, ilçe belediye başkanlığı, meclis üyeliği, muhtarlık pusulaları aynı zarfa konulacak. Tek zarf kullanılmasında, pusulaların yanlış zarfa konulması nedeniyle oyların geçersiz sayılmasının önüne geçmek amaçlandı.
Partilerin oy pusulasında sıralaması şu şekilde:

  1. Saadet Partisi
  2. Bağımsız Türkiye Partisi
  3. Türkiye Komünist Partisi
  4. Vatan Partisi
  5. Büyük Birlik Partisi
  6. Hür Dava Partisi
  7. Cumhuriyet Halk Partisi
  8. Adalet ve Kalkınma Partisi
  9. Demokrat Parti
  10. Milliyetçi Hareket Partisi
  11. İYİ Parti
  12. Halkların Demokratik Partisi
  13. Demokratik Sol Parti

FOTOĞRAFLI

Yerel seçimlerde kullanılacak oy pusulası belli olduYerel seçimlerde kullanılacak oy pusulası belli oldu

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
İçişleri Bakanı Soylu Kahramankazan’daİçişleri Bakanı Soylu Kahramankazan’da
31 Mart oy pusulaları belli oldu31 Mart oy pusulaları belli oldu

En Çok Okunan Haberler

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

Dünya şokta! 'Tüm uçuşları durdurun' talimatı verildi

Dünya şokta! 'Tüm uçuşları durdurun' talimatı verildi

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Bakan Gül: Türk yargısı içinde yeri yoktur

Bakan Gül: Türk yargısı içinde yeri yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan paylaştı: Fatma Hanım, yavrumuzu gözlerinden öpüyorum

'Yavrumuzu gözlerinden öpüyorum ama...'

Bahçeli: Büyük milletlerin her zaman beka meselesi vardır

Bahçeli: Caniler ve cahil ruhlular...

Mesut Yılmaz'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Mesut Yılmaz'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 sisteminin ABD'nin güvenliğiyle ilgisi yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Fatma Şahin, gözyaşlarına hakim olamadı

Fatma Şahin, gözyaşlarına hakim olamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.