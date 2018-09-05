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"Yerel seçimlerden zaferle çıkacağımıza hiç şüphem yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 22:02 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "Türkiye genelinde istediğimiz sonucu alacağımıza, AK Parti'nin şu anda elinde olan belediyelerin üstüne daha da ekleyerek bu seçimden zaferle çıkacağımıza hiç şüphem yok”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Türkiye genelinde istediğimiz sonucu alacağımıza, AK Parti'nin şu anda elinde olan belediyelerin üstüne daha da ekleyerek bu seçimden zaferle çıkacağımıza hiç şüphem yok." dedi.

Dağ, bir dizi ziyaret için geldiği Kütahya’da, AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle buluştu.

Terör olaylarında başarılı olamayanların Türkiye’ye ekonomik operasyon düzenlediğini söyleyen Dağ, "Hem Suriye’de başarı elde ettik hem de terörle mücadelede başarıya doğru gidiyoruz. İnşallah terörle mücadelede ve terörün tamamının kurutulması noktasında önemli mesafeler kat ettik." diye konuştu.

Dağ, yapılan anketlerde milletin gündeminden terörü çıkarttıklarını çok net bir şekilde gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde en önemli sorun nedir?’ diye sorduğumuzda, bugün terörün dördüncü, beşinci sırada olduğunu görüyoruz. Tabii bu meseleleri şimdi çözdükçe, bu meseleleri kenara koydukça, Suriye’de terör örgütü kurmak isteyenlere karşı müdahale ettikçe, Afrin’de, El Bab’da başarılar elde ettikçe birileri üzerimizde bir takım oyunlar oynuyor. Tabii ki bunun için alınması gereken tedbirleri aldık, almaya da devam ediyoruz.”

Dağ, yapmış oldukları görüşmelerde vatandaşın, döviz kurlarında yaşanan sıkıntıların sebebinin Türkiye dışından kaynaklandığının farkında olduğunu gördüklerine dikkati çekti.

- "Seçimden zaferle çıkacağımıza hiç şüphem yok"

Yerel seçimler için çok çalışacaklarını ve mevcut belediyelerin dışında kalan belediyeleri de almak için gayret edeceklerini ifade eden Dağ, "Önümüzde yerel seçimler var. Şartları iyi biliyoruz, hem ülkemizin şartlarını hem de bölgemizin şartlarını gayet iyi biliyoruz. Önümüzde iktidar olarak 5 yıllık dönem var. Bir yerde bir iş yapacağınız zaman orada AK Parti'li bir belediyeyle beraber çalışmanın kolaylığını ben kendi yaşadığım ilde fazlasıyla görüyorum." ifadesini kullandı.

"Türkiye genelinde istediğimiz sonucu alacağımıza, AK Parti'nin şu anda elinde olan belediyelerin üstüne daha da ekleyerek bu seçimden zaferle çıkacağımıza hiç şüphem yok.” diyen Dağ, bunun için hep beraber mücadele vereceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’nu da ziyaret eden Dağ, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Nayir ve Belediye Başkanı Saraçoğlu da günün anısına Dağ’a hediye takdim etti.

Dağ, Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafla da sohbet etti.

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