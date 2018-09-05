"Yerel seçimlerden zaferle çıkacağımıza hiç şüphem yok"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Türkiye genelinde istediğimiz sonucu alacağımıza, AK Parti'nin şu anda elinde olan belediyelerin üstüne daha da ekleyerek bu seçimden zaferle çıkacağımıza hiç şüphem yok." dedi.

Dağ, bir dizi ziyaret için geldiği Kütahya’da, AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle buluştu.

Terör olaylarında başarılı olamayanların Türkiye’ye ekonomik operasyon düzenlediğini söyleyen Dağ, "Hem Suriye’de başarı elde ettik hem de terörle mücadelede başarıya doğru gidiyoruz. İnşallah terörle mücadelede ve terörün tamamının kurutulması noktasında önemli mesafeler kat ettik." diye konuştu.

Dağ, yapılan anketlerde milletin gündeminden terörü çıkarttıklarını çok net bir şekilde gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde en önemli sorun nedir?’ diye sorduğumuzda, bugün terörün dördüncü, beşinci sırada olduğunu görüyoruz. Tabii bu meseleleri şimdi çözdükçe, bu meseleleri kenara koydukça, Suriye’de terör örgütü kurmak isteyenlere karşı müdahale ettikçe, Afrin’de, El Bab’da başarılar elde ettikçe birileri üzerimizde bir takım oyunlar oynuyor. Tabii ki bunun için alınması gereken tedbirleri aldık, almaya da devam ediyoruz.”