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Yerel seçimlere doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 16:55 | Son Güncelleme

Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Necdet Gökçınar, adaylık başvurusunu İl Seçim Kurulu'na yaptı

İSTANBUL (AA) - Saadet Partisi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Necdet Gökçınar olduğunu İl Seçim Kurulu'na bildirdi.

Gökçınar, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, İl Başkan Yardımcısı Mustafa Yaman ve Kağıthane Belediye Başkanı adayı Zeynel Keskin ile Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul İl Seçim Kurulu'na geldi.

Başvuru dilekçesini İl Seçim Kurulu'na sunan Gökçınar, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "6 milyar insanın saadeti bizim en geniş hedefimiz. İnşallah 31 Mart, milli görüşle bu hedefe varmanın birinci adımı olacak. Bu millet kendi özüyle tekrar buluşacak." dedi.

Necdet Gökçınar, belediye başkanı seçilmesi durumunda metrobüsü raylı sisteme kavuşturacaklarını, vatandaşın sorunlarını çözeceklerini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Necdet Gökçınar Saadet Partisi

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