"Her AK Parti kongresi, siyasetteki birikimlerimizi, savunduğumuz geleneğin ve aynı zamanda da yeni enerjileri, dinamizmleri kazandığımız sentezler ortaya çıkarır. Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem birikimlerimizi, hem kazanımlarımızı, hem geleneklerimizi koruyan hem de yeni arkadaşlarımızla güçlenen yepyeni bir tablo ortaya çıktı. MYK'mız MKYK'mız şekillendikten sonra artık hep beraber yerel seçimlere doğru son sürat ilerlemeye hazırız."

AK Parti kongrelerinin Türk siyasi hayatının dönüm noktaları olduğunu belirten Çelik, şöyle devam etti:

Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile AK Parti Adana İl Başkanlığı tarafından Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda partililerin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Adana açısından yeni dönemin çok daha güçlü olacağını vurgulayan Çelik, "Son derece kıymetli, çalışkan milletvekili kadromuz var. Bütün arkadaşlarımız sahada, il başkanı, ilçe başkanı, teşkilatımız, bütün arkadaşlarımız sahada. Bütün arkadaşlarımızla birlikte bu birlik, beraberlik tablosunun bir anlamı var. Adana'da her şey daha iyi olsun, size daha iyi hizmet gelsin, sizin talepleriniz daha iyi karşılansın. Size söylemiştim, birinci bayramı kutladıktan sonra ikinci bayramı seçim olarak kutladık. Şimdi ikinci bayramdan önce demokrasi şölenimizi, kongremizi birinci bayram olarak kutladık. Şimdi de Kurban Bayramı'nı kutlayacağız." diye konuştu.

Kongrede en dinamik, coşkulu yerin Adana afişlerinin, pankartlarının, tişörtlerinin bulunduğu yer olduğunu anlatan Çelik, büyük demokrasi şölenine katkı verenlere teşekkür etti.

Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde Adana'da başarılara imza atarak nice bayramları birlikte kutlama temennisinde bulunan Sarıeroğlu, partilerinin tüm teşkilat mensuplarıyla Adana'da 24 Haziran seçimleri sonrasında çok ciddi bir saha çalışması içerisinde olduğunu kaydetti.

Kentte yaz sıcağında büyük hedeflere doğru yol yürümek için omuz omuza çalıştıklarını dile getiren Sarıeroğlu, bu hafta içerisinde milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanlarıyla Ankara'da, Adana'nın ihtiyaçları, talepleri, mevcut ve yapılacak yatırımlarla ilgili çok yoğun temaslarda bulunduklarını hatırlattı.

Adana'yı bundan sonra da güzel hizmetlerle buluşturmaya devam edeceklerinin altını çizen Sarıeroğlu, "18 Ağustos'ta biliyorsunuz büyük kongremizi Ankara'da gerçekleştirdik. Delegelerimizle Adana'mız yine coşkusunu, heyecanını kongreye de yansıttı. Sayın Cumhurbaşkanımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Bizlere daha öncesinde milletvekilliği, sonrasında bakanlığı uygun görmüşlerdi. Bu kongrede de Adana'mıza genel başkan yardımcılıkları konusunda büyük bir teveccüh gösterdiler. Bunun için tüm Adanalılar adına Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum. İnşallah bizi layık gördüğü görevi hakkıyla yapmak, hayırlı işlere imza atmak için var gücümüzle çalışacağız. Biz ülkemize sevdalıyız, inşallah kutlu yürüyüşümüzü başarılı adımlarla çok çalışarak sürdüreceğiz."

Sarıeroğlu, bu güzellik içinde, bu birlik beraberliği daim kılmak için var güçleriyle çalışacaklarını, mazlum ve mağdur coğrafyadakilerin de yanlarında olduklarını ve yanlarında olmaya devam edeceklerini belirterek, herkesin bayramını kutladı.

Konuşmaların ardından Parti Sözcüsü Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu ile milletvekilleri, etkinlikte partilerle tek tek bayramlaştı.

