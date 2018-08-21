"Yerel seçimlere dönük AK Parti çalışmaları hızla sürdürüyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "2019 Mart ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlere dönük AK Parti çalışmaları hızla sürdürülüyor." dedi.

Ünal, Elbistan Kaymakamlığınca Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen bayramlaşma programına katıldı.

Bayramlaşma programının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ünal, AK Parti'nin yerel seçimlere yönelik çalışmalarına başladığını söyledi.

Son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yerel seçimlerle ilgili alınan kararın hızla uygulandığını belirten Ünal, şunları kaydetti:

"Yerel Yönetimler Başkanlığımız bizim hem aday kriterlerinin belirlenmesi hem de hangi bir ilde durumumuz nedir gibi bununla ilgili çalışmaların sürdürülmesi, Ar-Ge Başkanlığımızla beraber illerde bu çalışmaların yürütülmesi ve son yaptığımız MYK toplantımızda bununla ilgili aldığımız kararlar şimdi hızla uygulanıyor. Eylül ayı içerisinde Yerel Yönetimler Başkanlığı, Seçim İşleri Başkanlığı, Ar-Ge Başkanlığı ve Tanıtım ve Medya Başkanlığı bir çalışma ile beraber inşallah Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımıza gerekli sunumlarımızı yapacağız. 2019 Mart ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlere dönük AK Parti çalışmaları hızla sürdürülüyor."

