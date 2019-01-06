Yerel seçimlere günler kala çarpıcı iddia!

YSK, 4 Ocak’ta seçmen listelerini askıya çıkarttı. Listeler 17 Ocak Perşembe günü saat 17.00’ye kadar askıda kalacak. Sözcü'de yer alan habere göre CHP İstanbul İl Başkanlığı, YSK'nın yayınladığı seçmen listelerinde yaptığı incelemede İstanbul'un Adalar ilçesinde yaklaşık 500 hayali seçmen tespit ettiğini bildirdi. Metruk binalarda ve yıkılmış evlerde kayıtlı seçmenler olduğunu söyleyen CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, “Seçim sonuçlarını değiştirebilecek oranda Adalar'a hayali seçmen kaydı yapıldığı görülüyor. Metruk binalarda hatta tamamen yıkılmış evlerde seçmen gözüküyor. 1 daireye 20 seçmenin kaydedildiği yerler var” açıklamasında bulundu. METRUK BİNALARA KAYITLI HAYALİ SEÇMEN Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan CHP İstanbul İl Başkanlığı, “YSK'nın seçmen listesinde Adalar'daki metruk binalarda ve yıkılmış evlerde kayıtlı seçmenler var” ifadelerine yer verdi. Açıklamada dikkat çekici şu tespitler yer aldı; “Örneğin, Büyükada Nizam Mahallesi Albayrak Sokak'ta bulunan metruk bir binada 3 seçmen kaydı bulunuyor. Aynı mahalledeki Çamlıbel Sokak'ta bulunan müstakil bir evin bahçe kapısında yer alan kapı numarasına kayıtlı 16 kişi var. Müstakil evin ana giriş kapısından ayrı olan ve kullanılmadığı açıkça görülen bahçe kapısına da numara verildiği ve bu adrese de 16 hayali seçmen kaydı yapıldığı görülüyor.

Heybeliada'da ise geçtiğimiz yıllarda çıkan bir yangın sonucu tamamen yıkılmış bir evin adresine 3 hayali seçmen kaydedilmiş durumda. Yine Heybeliada'daki Orhan ve Kılavuz isimli sokaklarda bulunan yıkılma tehlikesi altında ve boş durumdaki ahşap binalarda toplam 9 seçmen kaydı var.” “BU YAŞIMA KADAR BÖYLE BİR ŞEY HİÇ GÖRMEDİM” Açıklamada, 1977 yılından beri Heybeliada'da yaşayan 65 yaşındaki Nuri Dağdeviren isimli bir vatandaşın 42 yıldır yaşadığı evde birbirinden farklı soyadlarına sahip 3 farklı kişinin kayıtlı olduğunu gördüğü belirtildi. Konuyla ilgili olarak Dağdeviren, “Her vatandaş gibi internetten kendimin, eşimin ve oğlumun seçmen kaydı olup olmadığını kontrol ettim. Eşim, oğlum ve ben gözükmesi gerekirken 3 tane tanımadığım insan var benim daireme kayıtlı. Antalya Kepez'den, İstanbul Tuzla'dan ve Hatay İskenderun'dan bu 3 kişinin benim evimde yaşadığı gözüküyor. 1977'den beri Heybeliada'da aynı evde yaşıyorum. Bu yaşıma kadar böyle bir şey hiç görmedim. Nereye itiraz etmem, dava açmam gerekiyorsa hepsini yapacağım. Böyle sahte seçmenler başka komşularımızın evinde de gözüküyor. Bu işi çözmek için ne gerekiyorsa sonuna kadar yapacağız” şeklinde konuştu.

ADALAR'IN SEÇMEN SAYISI YÜZDE 6 ARTTI Adalar'da 24 Haziran 2018 seçimlerinden bugüne kadar yüzde 6 oranında seçmen artışının olduğu kaydedilen açıklamada, “İstanbul'un diğer 38 ilçesinde yüzde 1 – 1,5 oranında seçmen artışı görülürken Adalar'da görülen yüksek artış çok ciddi bir hilenin yapılmak istendiğine işaret ediyor. 2014 yerel seçimlerinde Adalar'da birinci parti olan CHP ile ikinci parti olan AKP arasında oy farkı da 826 idi” bilgisine yer verildi. “1 DAİREYE 20 SEÇMENİN KAYDEDİLDİĞİ YERLER VAR” CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, Adalar'da tespit ettikleri hayali seçmenlerle ilgili çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını ve tüm itirazların eksiksiz yapılacağını söyledi. Önceki seçimlerde de Türkiye'nin birçok bölgesinde hayali seçmenlerin ortaya çıktığını ifade eden Kaftancıoğlu, konuyla ilgili titiz bir inceleme yaptıklarını ve seçime şaibe karıştırmak isteyenlere izin vermeyeceklerini belirtti. “EN KISA SÜREDE İTİRAZLARIMIZI TAMAMLAYACAĞIZ” Kaftancıoğlu, şöyle konuştu; “İktidardakilerin kaybedeceklerini gördükleri için hileye ve hırsızlığa başvurabileceğini öngörüyorduk. Bu konuda geçmiş tecrübelerimizin ışığında çok detaylı ve titiz bir süreç yürütüyoruz. Seçmen listeleri askıya çıkar çıkmaz İstanbul'un tamamında incelemelere başladık. Hazırlanan ilk raporda da Adalar ilçesinde ciddi bir hayali seçmen olduğunu tespit ettik. Seçim sonuçlarını değiştirebilecek oranda Adalar'a hayali seçmen kaydı yapıldığı görülüyor. Metruk binalarda hatta tamamen yıkılmış evlerde seçmen gözüküyor. 1 daireye 20 seçmenin kaydedildiği yerler var. Vatandaşlarımızdan da çok fazla şikayetler geliyor.”