"Yerel sporların geleceğe taşınması için çaba sarf ediyoruz"

Kazancı, BM’deki temasları sırasında milletlere mal olmuş geleneksel oyunların yeniden canlanması ve yaygınlaşması için binlerce yıldır kuşaktan kuşağa aktarılan yerel sporların, profesyonel bir bakış açısıyla yeniden gündeme taşınmasının önemini vurguladıklarını kaydetti.

Kazancı, görüşmenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerinde ve gerekli bir toplantı yaptıklarını vurgulayarak, “Amacımız Etnospor Konfederasyonu olarak sadece Türkiye’de değil, dünya üzerinde yerel kültür ve sporlarla ilgili neler yapabiliriz, bu sporları dünyaya nasıl yayabiliriz, bu konuda gençliğe nasıl mesajlar verebiliriz, bunları konuşmaktı. Güzel sonuçlara ulaştık, inşallah daha da iyi yerlere geleceğiz.” ifadelerini kullandı.

BM 73. Genel Kurulu toplantıları kapsamında New York'ta bulunan Kazancı, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve UN-Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ile bir araya geldi.

- “Göçebe oyunlarını olimpik hale getirmek istiyoruz”

Yerel sporların dünya genelinde farklı toplum ve kültürler arasında bir bütünlük oluşturması, kültürel özgünlüğün korunarak desteklenmesi ve geleneksel spor ahlakının yaygınlaştırılıp olgunlaştırılması açısından çok önemli olduğunu belirten Kazancı, “Yerel sporların yeniden ifşa edilmesi, dünya sathında yayılması ve geleceğe taşınması için çaba sarf ediyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

Kazancı, yerel noktada kültürel ve sportif faaliyetlerin her ülkede farklı olduğuna dikkati çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz bunları bütünleştirip ortak kural ve kaideler koyup dünya çapında yaymayı düşünüyoruz. 2020 Dünya Göçebe Oyunları Türkiye’de yapılacak. Bizim buradaki hedefimiz, göçebe oyunlarını daha geliştirip inşallah en kısa sürede bunu olimpik hale getirmek istiyoruz. Bunun için de UN-Habitat’ın desteği olacaktır. En büyük birleşme noktamız, çalışma noktamız bunlar olacaktır.”

- BM ile daha geniş kitlelere ulaşacak

Gelecek yıl Türkiye’de yapılması planlanan Etnospor Kültür Festivali’nin BM kanalıyla daha geniş kitlelere ulaşabileceğini belirten Kazancı, yerel sporların BM’de resmi bir statü kazanması için geniş kapsamlı bir girişim başlatılacaklarını da sözlerine ekledi.

Görüşme sonunda Mohd Sharif, Kazancı'ya teşekkür belgesi takdim etti.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen Etnospor Kültür Festivali'nin üçüncüsü, "At Binenin Kılıç Kuşananın" sloganıyla mayıs ayında Yenikapı Meydanı'nda yapılmıştı.

