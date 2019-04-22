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'Yerel Tohum Şenliği'nde coşkulu kapanış

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 12:57 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesinde 3'üncüsü düzenlenen 'Yerel Tohum Şenliği', kapanış konseriyle sona erdi. Şenliğin son gününde davetlilere, Datça'nın yerel domates fidelerinden dağıtıldı.

'Yerel Tohum Şenliği'nde coşkulu kapanış

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Datça ilçesinde 3'üncüsü düzenlenen 'Yerel Tohum Şenliği', kapanış konseriyle sona erdi. Şenliğin son gününde davetlilere, Datça'nın yerel domates fidelerinden dağıtıldı.
Yerel Tohum Derneği tarafından 'İklimi koru, tohumu yaşat' sloganıyla düzenlenen 'Yerel Tohum Şenliği'nin kapanış gününde, Cumhuriyet Meydanı'nda yerel topluluklardan Grup Kocaman, sahne aldı. Meydana gelenler, hareketli müzikler eşliğinde eğlendi. Grup Kocaman'ın, Ege yöresi türküleriyle başlayan konseri, yurdun dört bir yanından ezgilerle sürdü. Şenliğin son gününde davetlilere, Datça'nın yerel domates fidelerinden dağıtıldı. Fidesini alanlar, meydandaki eğlenceye devam etti. Ellerindeki domates fideleriyle dans edenler, şenliğe renk kattı.
Datça Yerel Tohum Derneği Başkanı Zeki Karacan, yerel ölçekli küçük dernek olmalarına rağmen Türkiye genelinde birçok ilke imza attıklarını söyledi. Karacan, yerel tohum mücadelesinde farkındalık oluşturmak adına başlatılan şenliğin, gelecek yıllarda aksatılmadan ve çok daha geniş kapsamlı düzenlenmesi için çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

'Yerel Tohum Şenliği'nde coşkulu kapanış'Yerel Tohum Şenliği'nde coşkulu kapanış'Yerel Tohum Şenliği'nde coşkulu kapanış'Yerel Tohum Şenliği'nde coşkulu kapanış

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