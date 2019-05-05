Yerel Tohum Takas Şenliği yapıldı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Seferihisar Belediyesi tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen 'Seferihisar Belediyesi Yerel Tohum Takas Şenliği', Türkiye’nin dört bir yanından katılımla gerçekleşti. Para geçmeyen pazar yerinde yüzbinlerce yerli tohum takas edildi. Seferihisar Belediye Başkanı CHP'li İsmail Yetişkin, "İnsanları hibrit olamayan doğal tohumlarla tanıştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Ürkmez Mahallesi’nde gerçekleşen etkinlik Seferihisar Belediyesi Bando Takımı’nın gösterisi ile başladı. Seferihisar Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun zeybek gösterisi yaptığı etkinlikte, Ürkmez Jimnastik ve Modern Dans Ekibi, Ürkmez Çocuk Korosu ve piyano dinletisi, Seferihisar Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Seferihisar Belediyesi Arılar Çocuk Korosu, Seferihisar Belediyesi Tiyatro Topluluğu ve Ulamış Mahallesi Tiyatro Ekibi sahne aldı. Etkinlik kapsamında pazarda 200’ün üzerinde stant kuruldu. Pazarın bir tarafında bölge sakinleri kendi ürettikleri ürünleri sattı bir tarafta ise yerli tohumlara ilişkin bilgilerin verildiği stantlar kuruldu. Etkinlik kapsamında Türkiye’nin farklı şehirlerinden 3 belediye de gelerek yetiştirdikleri yerli tohumları dağıttı.

'BÜTÜN TOHUMLARIMIZ SERTİFİKALI OLACAK'

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin etkinlikte yaptığı konuşmada şöyle dedi:

"Ülkemizde yaklaşık 850 adet tohum şirketi var. Bu şirketlerin 22'si yerli ve yabancı ortaklık yapısına sahip. 32 şirketin ise tamamının yabancı sermayeye ait olduğu biliniyor. Yabancı sermaye şirketlerinin sayısı az gibi gözükse de yüzde 30’a denk geliyor. Yerli şirketlerle beraber ortaklığına baktığımızda yüzde 50 gibi bir rakama geliyor. Bu da yine sermayenin kazandığı bir güç demek. Buradan da anlaşılıyor ki bu yasanın kazananları yine tohum şirketleri. Değerli çiftçi kardeşlerim bizler atamızın mirası olan yerli tohuma sahip çıkıyoruz ve çıkmaya da devam edeceğiz. Üreticimiz, köylümüz, birbirine destek olacak ve bizlerde buna sahip çıkacağız. Dayanışma içinde olalım. Anadolu topraklarının bize sunmuş olduğu bu büyük hazineyi torunlarımıza miras bırakalım. Bu miras bu vatanın çocuklarının hakkıdır."

TOHUM TAKASINA YOĞUN İLGİ

Soner Değerli İlkokulu bahçesine Seferihisar Belediyesi’ne ait 2 stant kuruldu. Stantlarda Can Yücel Tohum Merkezi’nde yetişen 80 çeşit 25 bin tohum ve 25 bin fide ücretsiz dağıtıldı. Tohum takasına yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi. Binlerce yurttaş tohum alabilmek için sırada bekledi. Etkinliğe Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Şengel, Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Şerafettin Budak, Seferihisar Belediyesi başkan yardımcıları Nuriye Hepterlikçi ve Yelda Celiloğlu, Seferihisar Belediyesi'nin CHP'li meclis üyeleri katıldı. Ayrıca etkinliğe Foça Yeryüzü Pazarı Üretici Birliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gema Vakfı, Bornova Belediyesi ve Menteşe Belediyesi kent konseyleri, sivil toplum kuruluşları da şenlikte yer aldı.