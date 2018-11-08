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Yerel Yönetim Politikaları Kurulu toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 16:42 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yerel Yönetim Politikaları Kurulu toplantısı 1 saat 20 dakika sürdü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Yönetim Politikaları Kurulu toplantısına başkanlık etti.

Çankaya Köşkü'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği ve basına kapalı gerçekleşen toplantı, 1 saat 20 dakika saat sürdü.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yerel Yönetim Politikaları Kurulu toplandı

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