"Yerel Yönetimin Kalkınmadaki Rolü" konferansı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Dünyada ülkeler arasında ekonomik yarış bitti, şehirler içinde başladı. Para şehirlerde, onun için herkes şehrine daha katkı sağlamış durumda." dedi. Hisarcıklıoğlu, Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda "10. Uluslararası Kervansaray Buluşmaları" kapsamında düzenlenen Yerel Yönetimin Kalkınmadaki Rolü konferansındaki konuşmasında, Türkiye'nin son yıllarda oldukça geliştiğini belirtti. Kendilerinin, AK Parti döneminde valiler ve büyükelçilerin makamlarına girebildiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, devletlerin düşünce yapısını değiştirmeden kalkınmanın zor olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu, her şeyin zihinsel devrimden başladığını ve tüm dünya ülkelerinin hepsinin, odaklarına zengileşmeyi koyduğuna değindi. Zenginliğin tek yolunun ekonomiden, iş yapmaktan, üretmekten geçtiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: "Dünyada, 1950'lerde 1 milyon nüfusun üzerinde olan şehir sayısı 77. Bugün itibarıyla bu rakam 436'ya ulaşmış. Artık şehirler geçim, yaşam merkezi olmuş, şehir ekonomisi konuşuluyor. Dünyada ülkeler arasında ekonomik yarış bitti, şehirler içinde başladı. Para şehirlerde, onun için herkes şehrine daha katkı sağlamış durumda. Bugün yıldız şehirler birbirleriyle yarış ediyor, ülkeler değil. Bugün Türkiye'de kırsal kesimden göçü de tamamlamış durumda. Artık şehirler esas üretim merkezi, ana aktör oluyor dünyada."

- "Milli paramız olan liraya güvenimiz olsun" Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken ise esnafın durumunun ortada olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde birçok şeyin değişeceğini ve ülkenin adeta uçacağını vurgulayan Palandöken, "Dolar, avro bizi ne ilgilendirir? Bizde yok ki. Bizde Türk lirası var. Milli paramız olan liraya güvenimiz olsun. Avrosu olanlar düşünsün. Biz, olmayan bir şeyin hesabını yapıp kafamızı karıştırmayalım. Biz, gün kazanıp yiyen veya maaş alıp geçinen insanlarız. Ülkede huzur, güven, birlik ve beraberlik olması her şeyden önemli." diye konuştu. - "Türkiye ne zaman silkinmeye çalışsa ayağına bir oyunlar yapmaya devam ediyorlar" Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Engin Atalay da adaletin olmadığı yerde hiçbir şeyin olamayacağını ve kimsenin önünü görüp yol açamayacağını söyledi. Paylaşmanın bereket, huzur, mutluluk olduğuna değinen Atalay, her kesimin Türkiye'de aynı çatı altında yaşadığını kaydetti.