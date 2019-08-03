AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Yol yapabilirsiniz, köprü yapabilirsiniz, birçok hizmet yapabilirsiniz ama insanların gönlünü kazanamıyorsanız orada bir eksiklik var demek. Biz, ortaya yeni bir anlayış, misyon koyuyor ve yine kendimizle yarışmaya devam ediyoruz. Belediyecilikte dünyada gözükmeyecek bir başarının da sahibiyiz." dedi.

Özhaseki, AK Parti tarafından Şanlıurfa'daki bir otelde düzenlenen Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, Türkiye'deki bazı tarihlerin unutulmadığını, bu tarihlerin Türk siyasal tarihi içerisinde dönüm noktaları olduğunu söyledi.

Örnek olarak 1946'nın bir dönüm noktası olduğunu ve bunu herkesin kabul ettiğini ifade eden Özhaseki, şunları kaydetti:

"Tek partili bir ortam, bir zulüm idaresi var. O dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanları, şehirlerin valileri, insanların hürriyetinin olmadığı, vergi cezasından dolayı bile jandarma dipçikleriyle dayak yediği bir ortam var. İnsanların inançlarına hürmet edilmediği bir ortam var. Serbest, hür seçimlerin yapılmadığı, çok partili sisteme doğru giderken ayak sürünen bir ortam var ama 1946'da çok partili sisteme geçilmiş. Dikkat edin bu topraklarda yaşayan insanlar o günlerde başlayan seçimlerden sonra hür iradelerini ortaya koyduklarında hep kendi gibi olanları seçmişler, kendine benzeyenleri seçmişler. Kendileri gibi yaşayan, kendi gibi düşünen insanları seçmişler. O günlerde adından bahsettiren, bugün inşallah bir daha ortaya çıkamayacak olan derin devlet dediğimiz yapı da orada insanların o fikrine saygı duymamış, insanların seçtiklerinin başına çorap örmek için numara yapmış. 1946 o yüzden önemli."