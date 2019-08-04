AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türkiye genelinde CHP ve HDP'li belediyelerde 2 binden fazla kişinin siyasi görüşü nedeniyle işten çıkarıldığını belirterek, "Herhangi bir arkadaş siyasi görüşünden dolayı işten atılmaz, bu en büyük vebaldir." dedi. Özhaseki, AK Parti tarafından Şanlıurfa'daki bir otelde düzenlenen "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın son gününde gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın ev sahipliği yaptığı toplantıda bölgedeki belediyelerin sorunlarının konuşulduğunu ve çözüm yolu üretildiğini söyledi. Toplantıda Şanlıurfa'daki projelerin de tek tek ele alındığını ve çalışmaların hızlandırılması için ilgili bakanlarla telefon görüşmesi yaptıklarını anlatan Özhaseki, Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyada insanları birbirinden kopararak bölmek isteyenler olduğuna dikkat çekerek, "İstiyorlardı ki; bu ülke zayıf düşsün, parçalansın, kendi coğrafyasında dik duramasın, gönül coğrafyasına liderlik edemesin. Ülkemizin de güneyinde bir terör bölgesi oluşturma gayreti içindelerdi." ifadelerini kullandı.

Dost ve müttefik denilen ülkelerin de bu terör örgütlerine destek vermeyi sürdürdüklerini aktaran Özhaseki, bu durumun son derece üzücü olduğunu vurguladı. Özhaseki, şunları kaydetti: "Medeni dediğimiz ülkeler, teröristlere kucak açtılar. Kendi içlerinde insaflı olan kendi yazarları, düşünürleri ve bazı siyasileri bile çıkıp Avrupa'ya ve Amerika'ya dönüp diyorlar ki, 'Terör örgütlerini besleyerek bir yere varamayız. Terör örgütlerine destek vererek bir başkasının huzurunu kaçırarak, bizler burada rahat edemeyiz. Bunları başımıza bela ederiz, biz bütün bu unsurları yeniden gözden geçirelim.' Çok şükür bizler ülke olarak buralarda devlet, hükümet olarak kararlı bir şekilde asayiş sorununu hallettik, Allah'ın izniyle bir daha buralarda asayiş sorunu olmayacak. Arkasından vatandaşın şikayetçi olduğu yatırımların yapılması ve özgürlüklerin geliştirilmesi hususu da hükümetimizin birinci önceliğiydi. Zaten son seçimlerde bölücü örgüte mensup gözüken, onların siyasi ayağı olarak faaliyet gösteren belediyelerin neredeyse yarısını kaybettiler. Vatandaş dedi ki; 'Bölücü örgütü istemiyoruz. Gidin başımızdan. Biz devletin burada olmasını, hizmetlerin gelmesini istiyoruz' dediler. Şimdi o arkadaşlarımız yeni belediye başkanlarımızla biz içeride toplantılar yaptık, oralarda neler yapılabilir diye tartıştık."

Özhaseki, bölücü örgütün siyasi uzantısı olan tiplerin, en basit hizmetleri bile vermekten aciz olduklarını dile getirerek, söz konusu yerlerde AK Parti'ye geçen belediye başkanlarının bütün hizmetleri yapmak için büyük bir çaba ve gayret içerisinde olduklarına dikkati çekti. - "Tek kelimeyle vicdansızlık" Bir gazetecinin CHP ve HDP'li belediyelerde işten çıkarılmalar olduğunu hatırlatması üzerine Özhaseki, "Tek kelimeyle vicdansızlık, ekmeğinin peşinde olan insan işten çıkarılmaz." dedi. Özhaseki, kendisinin de 21 yıl belediye başkanlığı yaptığını anımsatarak, bir tek kişiyi bile partisinden dolayı işten çıkarmadığını ve bununla da iftihar ettiğini söyledi. Şanlıurfa'da da bir belediyenin 19 işçinin işine son verdiğine işaret eden Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerek Kılıçdaroğlu'nun gerekse de belediye başkan adaylarının 'Siyasi görüşünden dolayı kimse dışlanmayacak, işten atılmayacak, ayrımcılık bizde yok' diye hala dünkü ifadelerinde varken, aldığımız dünkü sonuçları söylüyorum. HAK-İŞ Federasyonundan ve MHP'li arkadaşlarımızdan aldığım netice şu; büyük bir çoğunluğu CHP'den olmak üzere HDP'li belediyelerle birlikte 2 binden fazla insanın işine son verilmiş. Önce geldiklerinde, insanları alıp biraz daha zor işe gönderiyorlar, yani çöpe gitmek zor gelebilir, ama gönderiyorlar. Arkadaşlarımız gidip çalışmışlar.