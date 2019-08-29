"Yerel yönetimler yerel kalkınmanın da öncüsü olmak durumda"

Altyapı belediyeciliğinin çok önemli olduğunu dile getiren Yılmaz, "Ben şuna inanıyorum bir taraftan altyapı belediyeciliği çok önemli. Temel hizmetler, temizliktir, içme suyudur, temel ihtiyaçları karşılamak durumunda belediyeler. İkincisi sosyal belediyecilik önemli. Toplumun bütün kesimlerini kucaklamak, hiç kimsenin dışarıda kalmadığı bir ortamı oluşturmak ama bir üçüncü kavram var ki ben ona ekonomik belediyecilik veya kalkınma belediyeciliği diyorum. Yerel yönetimler aynı zamanda yerel kalkınmanın da öncüsü olmak durumda." diye konuştu.

Yılmaz, ekonomik veya kalkınma belediyeciliğinin de mutlaka dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam eti:

"Bu da yatırımcı dostu belediye demek aslında. Yatırım ortamını geliştiren, altyapısıyla kurumlarıyla insan kaynaklarıyla tanıtımıyla bütün boyutlarıyla aslında kalkınmaya öncülük yapan bir belediye demek. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın bunu yapabilecek bütün özellikleri var gerçekten. Eğitimiyle tecrübesiyle ekibiyle birlikte elbette. Sayın vekillerimizin, hükümetimizin desteğiyle inşallah Trabzon'umuza çok güzel hizmetleri olacak. Seçim sonrası ben ilk defa geliyorum, tebrik ediyorum, Allah utandırmasın diyorum."

Turizmle ilgili de değerlendirmede bulunan Yılmaz, "Turizmle ilgili Türkiye'de bu yıl çok iyi bir yıl yaşıyoruz. Malum 52 milyon gibi bir tahmin var şu anda. Türkiye genelinde 52 milyon turist bekliyoruz. 35 milyar dolar civarında bir gelir bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, bölgenin turizm potansiyeline dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Doğu Karadeniz ve Trabzon da kültür, inanç ve tabiat turizmi anlamında çok önemli bir yere sahip. Bir de bu bölgemizin şöyle bir özelliği var. Genel ortalamanın üstünde kişi başı gelir sağlayan bir bölge burası. Buradaki turizmin özelliği gereği böyle bir imkanı da var. Türkiye ortalamasına göre kişi başına, turist başına iki katı kadar gelir üreten bir bölge."