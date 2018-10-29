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Yerel yönetimlerde "gönül belediyeciliği"ne ağırlık verilecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.10.2018 12:04 | Son Güncelleme

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar: -"Önümüzdeki dönemde gönül belediyeciliği noktasında biraz daha fazla ağırlık vereceğimiz bir dönem olacak" - "İnsanlara dokunan, derdiyle dertlenen, insanların rahat dolaşabildiği, problemlerin çözüm noktasında çok rahat kapısını çalabildiği ve toplumlarda daha fazla gönül birlikteliği yapabilecek bir belediyecilik anlayışı" - "Türkiye'de yerel yönetimler anlamında çok önemli projelere imzalar atılıyor. Gerek kentleşme, sosyal ve kültürel projeler noktasında gerekse çocuk ve kadınların yararlandığı sosyal faaliyetlerde bütün dünyaya örnek teşkil edecek önemli başarılarımız var"

STRAZBURG (AA) - YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, "Önümüzdeki dönemde gönül belediyeciliği noktasında biraz daha fazla ağırlık vereceğimiz bir dönem olacak." dedi.

Kaçar, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim ortağı olduğu Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi ve bu kapsamda gerçekleştirilen İdealkent Ödül Töreni'ne katılmak üzere geldiği Strazburg'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kongrede, sürdürülebilirlik, kentleşme ve kentlerin temel problemlerinin uluslararası boyutlarda tartışmaya açılması ve bunların çıktılarının önemine işaret eden Kaçar, "Türkiye'de yerel yönetimler anlamında çok önemli projelere imzalar atılıyor. Gerek kentleşme, sosyal ve kültürel projeler noktasında gerekse çocuk ve kadınların yararlandığı sosyal faaliyetlerde bütün dünyaya örnek teşkil edecek önemli başarılarımız var. Bu başarılarımızın tüm uluslararası camiayla paylaşılması ve örnek alınması mutluluk verici bir hadise." diye konuştu.

AK Parti'nin belediyecilik konusunda Türkiye'de önemli başarılara imza atmış, vizyon projeleri tüm uluslararası camiada örnek alınan bir siyasi hareket olduğunu belirten Kaçar, "Bu yerel seçimler bizim açımızdan son derece önemli. Türkiye'nin birçok büyükşehir ilini yönetiyor, çok önemli başarılara imza atıyoruz." ifadesini kullandı.

Belediye başkan adaylarının ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşılacağını aktaran Kaçar, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "gönül siyaseti"ne ilişkin sözlerini hatırlattı.

AK Parti olarak fiziki ve sosyal sosyal anlamda çok önemli projelere imza attıklarını ve toplumun temel ihtiyaçlarını giderme, alt yapı, üst yapı konusunda Türkiye'nin birçok problemi aştığını kaydeden Kaçar, şöyle devam etti:

"Artık bundan bir sonraki adım bugüne kadar birçok belediye uygulandığı gibi bundan sonra daha geniş anlamda uygulanması noktasında gönül belediyeciliği. İnsanlara dokunan, derdiyle dertlenen, insanların rahat dolaşabildiği, problemlerin çözüm noktasında çok rahat kapısını çalabildiği ve toplumlarda daha fazla gönül birlikteliği yapabilecek bir belediyecilik anlayışı. Bu zaten bizim kuruluşumuzdan beri yol haritamızı belirleyen en önemli etken."

- Halk için siyaset

Siyasetin halk için yapıldığını, halkın olmadığı, vatandaşın derdiyle dertlenilmediği, sorunlarının çözülmediği bir yerde siyasetten bahsedilemeyeceğini vurgulayan Kaçar, "Bizi 17 yıldır Türkiye'de iktidar yapan da budur. Halka dokunan, halkla birlikte yol yürüyen bir siyasi hareket ve gündemini halkın belirlediği, halkın sorunları doğrultusunda çözüm yolları üreten bir siyaset. Bugüne kadar yerel yönetimlerde bu temel bakış içerisinde önemli mesafeler alındı ama önümüzdeki dönemde gönül belediyeciliği noktasında biraz daha fazla ağırlık vereceğimiz bir dönem olacak." diye konuştu.

İnsanı merkeze almayan hiçbir yaklaşımın başarıya ulaşmasının mümkün olmadığını bildiren Kaçar, "Kentlerden, şehirleşmeden, alt yapı, üst yapıdan bahsediyoruz, bütün bunlar insanın mutluluğu içindir. İnsanı merkeze almayan bir yaklaşımla da yerel yönetimler yapamazsınız, Türkiye'yi de idare edemezsiniz, AK Parti'yi farklı kılan ve bugüne kadar da başarı hikayesinin altındaki en önemli faktör de insanı merkeze alan insana dokunan, gönül siyaseti dediğimiz yönetim anlayışıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar

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