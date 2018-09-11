Yerel Yönetimlerden San Francisco’da İklim Değişikliği Zirvesi

Amerika’nın San Francisco kentinde Çarşamba günü iklim değişikliği zirvesi başlıyor. Zirvenin organizatörleri yaptıkları açıklamada, yerel yetkililerin, ulusal hükümetlerin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yavaşladığı bir dönemde daha fazla rol üstleneceğini kaydetti.
Californialı yetkililer ve Birleşmiş Milletler tarafından ortaklaşa düzenlenecek Küresel İklim Hareketi Zirvesi’ne kent ve bölgesel yönetimlerle sanayiler ve araştırma kurumlarından yaklaşık 4 bin 500 delegenin katılması bekleniyor.
Üç gün boyunca devam edecek zirvede yerel yetkililerin iklim değişikliğini frenleme konusundaki liderliklerinin derinleştirilmesi amaçlanıyor. Paris İklim Anlaşması uyarınca yaklaşık 200 ülke iklim değişikliğiyle mücadele konusunda taahhütte bulunmuş durumda.
Zirvenin sözcüsü Nick Nuttall, iklim değişikliğiyle mücadelede çabaların arttırıldığı yeni bir aşamaya girmekte olduklarını belirtti.
New York’taki Colombia Üniversitesi’nden Michael Burger’a göre zirve, hükümetlerin Paris Anlaşması hedefleri konusunda yavaş ilerlemesinin önüne geçmeyi amaçlıyor.
Paris Anlaşması küresel sıcaklık artışını 2 derecenin altında tutmayı hedefliyor.
Anlaşmanın 2020’de yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ancak nasıl uygulanacağına ilişkin yürütülen müzakerelerde gelişmekte olan ülkelere mali destek konusunda anlaşmazlıklar ortaya çıktı.
Burger, zirvenin Amerika yönetiminin yarattığı liderlik boşluğuna bir tepki olarak görülmesi gerektiği düşüncesinde.
Zirve, dünya genelinde rekor hava sıcaklıkları ve büyük orman yangınlarının görüldüğü yaz mevsiminin hemen sonrasında yapılıyor.
Nuttall, yerel yönetimlerin elektrikli araçlar ve orman koruma konularında girişimler açıklaması, şirketlerin de sera gazı salınımı konusunda taahhütler bulunmasının beklendiğini kaydetti.
Aralarında Çin ve İngiltere’nin de bulunduğu 10’dan fazla ülke de zirveye temsilci gönderiyor.
Çin en fazla sera gazı yayan ülke. Çin’i Amerika izliyor.
California Valisi Jerry Brown, Trump’ın Paris İklim Anlaşması’ndan çekilme kararını eleştirmiş ve bunu ‘delice’ olarak nitelemişti. Brown, gelişmenin ardından hemen Çin’e giderek temiz enerji konusunda daha iyi bir işbirliğinin yolları üzerinde görüşmeler yapmıştı.
Brown, San Francisco’daki zirvenin Trump’ın iklim değişikliği konusundaki fikrini değiştirmeyi amaçlamadığını ancak Cumhuriyetçi Parti içerisindeki diğerlerinin küresel ısınmanın taşıdığı “hayati tehlike” ve potansiyel ekonomik etkilerinin farkına varmasını sağlamasını umduğunu belirtti.
Brown, “Geç kaldık. Emisyonları azaltmak için çabalarımızı hızlandırmalıyız” dedi.
Yayınlanan bir raporda, otobüs taşımacılığı, yeşil binalar ve temiz enerjinin küresel anlamda 2030’a kadar 14 milyon iş yaratabileceği belirtiliyor.
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