"Bugün 30 Ağustos. 30 Ağustos vesilesiyle bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömür diliyorum. Ülkemizi bugünlere getiren herkese de şükranlarımı sunuyorum. İnşallah önümüzdeki süreçlerde ülkemizi teknolojide, ekonomide ve diğer alanlarda çok daha ileriye taşıyan zaferlerle, başarılarla geleceğe hep birlikte yürüyeceğiz. Şehitlerimizin emanetine de böylece en güzel şekilde sahip çıkacağız."

- "Yerel kalkınmaya daha güçlü şekilde destek vermeleri lazım"

Çaykara'nın önemli bir ilçe olduğunu ifade eden Yılmaz, "Uzungöl'ün, yaylaların bulunduğu bölge. Şimdi giderek bu değerleri daha fazla ekonomiye dönüştürme gayreti var. Körfez ülkeleri başta olmak üzere bölgeye gelen turistler hem ülkemiz hem de bölgemiz açısından çok önemli." diye konuştu.

Yılmaz, belediyelerin turizme dönük çalışmalarına dikkati çekerek, sürdürülebilir turizm anlayışıyla güzel çalışmalar yapıldığını söyledi.

Cevdet Yılmaz, Yeşil Yol Projesi'nin de turizmin altyapısı anlamında bölgeye katkı sağladığını aktardı.

Yerel yönetimlerin önemine dikkati çeken Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Önümüzdeki süreçlerde yerel yönetimlerle ilgili mutlaka birtakım çalışmalar Meclisimizin gündemine de gelecektir. Biz şuna inanıyoruz belediyelerin, yerel yönetimlerin çok daha güçlü olması lazım. Yerel kalkınmaya daha güçlü bir şekilde destek vermeleri lazım. Bir taraftan ilçelerimizin de büyük şehirlerde mutlaka güçlü olması, yetkileriyle birlikte kaynaklarının da artması ve halkımıza en yakın birimler olarak çok daha güçlü hale gelmesi lazım. Bu, AK Parti olarak seçim beyannamemizde zaten yer alan bir husus. Yerel yönetimler ne kadar iyi işlerse, yerel kalkınma da yerel refah artışı da o kadar yüksek oluyor. Bunu geçmişten de biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da yerel yönetimlerden gelen ve bu işleri en iyi bilen insanlardan biri. Bu da ülkemiz için bir şanstır."

