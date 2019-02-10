HABER

'Yerelde iktidar olamadığınız sürece genelde iktidarı almanız mümkün değil'

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 11:36 | Son Güncelleme

PİR Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, "Yerelde iktidar olamadığınız sürece genelde iktidarı almanız mümkün değil.

'Yerelde iktidar olamadığınız sürece genelde iktidarı almanız mümkün değil'

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - PİR Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, "Yerelde iktidar olamadığınız sürece genelde iktidarı almanız mümkün değil. Ben 6 aydır örgütümle beraber siyasi partilerle görüşme yapıyorum. Maalesef her parti genel başkanı, yöneticileri ve genel başkan yardımcısı, kendi adayının peşine düşmüş durumda" dedi.
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nce Marmaris Belediyesi'nin çok amaçlı salonunda, 'Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Yemeği' düzenlendi. Bu yıl 26'ncısı gerçekleştirilen yemeğe Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Marmaris Şube Başkanı İlyas Toprak, Demokratik Sol Parti'nin (DSP) Marmaris Belediye Başkanı adayı ve mevcut Belediye Başkanı Ali Acar, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Marmaris Şube Başkanı Dilay Uçar, CHP Marmaris ilçe yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum ve dernek temsilcilerinden oluşan yaklaşık 800 kişi katıldı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Marmaris Şube Başkanı Toprak, kürsüde, birlik ve beraberlik ile dayanışma mesajı vererek, destekte bulunanlara teşekkür etti.
Şube Başkanı Toprak'tan sonra kürsüye gelip, konuşma yapan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Kaplan, 31 Mart yerel seçimine ilişkin açıklamalarda bulunarak, şunları söyledi:
"Yerelde iktidar olamadığınız sürece genelde iktidarı almanız mümkün değil. Yerel iktidarı almak için siyasi partiler, bunun için çaba sarf ediyor mu? Ben 6 aydır örgütümle beraber siyasi partilerle görüşme yapıyorum. Maalesef her parti genel başkanı, yöneticileri ve genel başkan yardımcısı, kendi adayının peşine düşmüş durumda. Hiç kimsenin Türkiye'nin gerçekliğinden haberi yok ya da haberi var da haberi yokmuş gibi davranıyor"
Konuşmanın ardından sema gösterisi yapıldı; Alevi dedeleri, saz eşliğinde türkü söyledi. Gece, birlik ve beraberlik mesajları ile son buldu.

FOTOĞRAFLI

'Yerelde iktidar olamadığınız sürece genelde iktidarı almanız mümkün değil''Yerelde iktidar olamadığınız sürece genelde iktidarı almanız mümkün değil''Yerelde iktidar olamadığınız sürece genelde iktidarı almanız mümkün değil''Yerelde iktidar olamadığınız sürece genelde iktidarı almanız mümkün değil'

PARTNERHenüz 17 yaşında ama paraya para demiyorHenüz 17 yaşında ama paraya para demiyor
Aşıklar yolunun okaliptüs ağaçları yazı tahtasına döndüAşıklar yolunun okaliptüs ağaçları yazı tahtasına döndü
Türk annenin umudu Anayasa Mahkemesi'ndeTürk annenin umudu Anayasa Mahkemesi'nde
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den uyardı! Bugünden itibaren etkili olacak!

Meteoroloji'den uyardı! Bugünden itibaren etkili olacak!

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İhtiyaç kredilerinde yeni dönem!

İhtiyaç kredilerinde yeni dönem!

Sibel Kekilli kırmızı halının yıldızı oldu

Sibel Kekilli kırmızı halının yıldızı oldu

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Türkiye'nin konuştuğu 'Rockçı imam' adaylığını açıkladı

Türkiye'nin konuştuğu 'Rockçı imam' adaylığını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da kar maskeli cinayette kan donduran ifadeler: Uyuşturucunun etkisinde robota dönmüştüm...

Kar maskeli cinayette kan donduran ifadeler: Robota dönmüştüm!

300 bin liralık otomobilinin anahtarını kaybetti, bulana bakın ne verdi

300 bin liralık otomobilinin anahtarını kaybetti, bulana bakın ne verdi

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da pazar günü hava nasıl olacak?)

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelere dikkat

Beş katlı binada çıkan yangında 15 kişi mahsur kaldı

Beş katlı binada çıkan yangında 15 kişi mahsur kaldı

Kartal'da yakınlarından haber almak için beklerken kalp krizi geçirdi

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Günlük burç yorumları 10 Şubat Pazar (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.