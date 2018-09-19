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Yerelde ittifak formülü: Düşük profilli aday!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 07:11 | Son Güncelleme

AK Parti ve MHP’de, “yerelde ittifakın nasıl kurulacağına” yönelik tartışmalarda formül arayışı sürüyor.AK Parti kulislerinde yerel seçim için her ilde aday çıkarılacağı konuşulurken MHP, iki partinin kendi kalelerinde güçlü adayla, diğer partinin 'düşük profilli' adayla seçime girmesi formülü üzerinde duruyor.

Yerelde ittifak formülü: Düşük profilli aday!

AK Parti’nin başlattığı saha çalışmasında MHP’yle yerelde ittifaka tabanın da sıcak baktığı sonucunun çıktığına dikkat çekilirken, her iki parti arasında olası ittifakta, 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi yerel seçimlerde de kendi adayını çıkarma eğilimi ağır basıyor. MHP cephesindeyse, Cumhur İttifakı öncesinde Bahçeli’nin, her konuşmasında “ MHP’nin tüzel kişiliği haiz bir parti olduğu” vurgusunu yaptığına dikkat çekilerek, 24 Haziran seçimlerinde de ittifakın parti tüzel kişiliklerini koruyarak yapıldığının altı çiziliyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, anayasal zorunluluktan dolayı iki parti, 24 Haziran’da olduğu gibi yerel seçimlerde “pusulada birliktelik” kuramıyor. Bu nedenle yerelde ittifakın MHP’nin belirlediği gibi ‘protokolde birliktelik’ esasıyla gerçekleştirilebileceği değerlendiriliyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE İTTİFAK

Ankara, İstanbul ve İzmir’de Cumhur İttifakı’nın kaybetmesi durumunda, hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yeniden tartışmaya açılacağı hem de AK Parti iktidarının devlet yönetimindeki otoritesinin sarsılabileceği ifade edilirken, iki partinin sistemi tartışmaya açtırmamak için Ankara, İstanbul ve İzmir’de ittifaka gitmesinin öncelikli olduğu vurgulanıyor. MHP ’nin Ankara, İstanbul ve İzmir’de AK Parti’ye vereceği desteğe karşı AK Parti’nin de MHP’ye Mersin, Adana ve Manisa’da aynı ölçüde destek vereceği belirtiliyor.

PARTİLER ARASI DESTEK

MHP'deyse olası ittifakta, kayyım atanan HDP’li 102 belediyenin de Cumhur İttifakı’na geçmesi için o bölgede AK Parti’nin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, HDP’nin elinde bulundurduğu belediyelerin çoğunda MHP , AK Parti’ye destek verecekken, AK Parti’nin de 24 Haziran seçimlerinde MHP’nin oyunu artırdığı illerde MHP’ye destek çıkacağı belirtiliyor.

"DÜŞÜK PROFİLLİ ADAY"

Edinilen bilgiye göre, MHP ’nin destekleneceği illerde AK Parti’nindestekleneceği illerde de MHP ’nin ‘düşük profilli aday’ çıkarması üzerinde tartışılabileceği kaydediliyor. İki parti arasındaki çalışmaları MHP ’den Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, AK Parti’den de Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin yürüteceği biliniyor.

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