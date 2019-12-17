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"Yerelde Kadın Buluşmaları"nın dördüncüsü Yalova'da yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 13:21 | Son Güncelleme

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu: - "Eğitimden sağlığa, çalışmadan turizme birçok farklı amaçla 192 ülkeden 5 milyonu aşkın insana ev sahipliği yapıyoruz"

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Yerelde Kadın Buluşmaları"nın dördüncüsü, Yalova'da gerçekleştirildi.

Kentte bir otelde düzenlenen programda konuşan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, yabancı uyrukluların yerel toplumla ilişkilerini geliştirmeleri için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bu anlamda birçok kurum, kuruluş ve dernekle iş birliği yaptıklarını belirten Kadıoğlu, "Ülkemizde yabancıların yerel toplumla uyum içinde yaşamaları için farklı konseptler çatısı altında çaba sarf ediyoruz. Onlarca faaliyetle binlerce insana ulaşıyoruz. Uyum konusunda hemen hemen Türkiye'de gidilmedik şehir bırakmıyoruz. Yürütülen bu çalışmalar kadar münferit olarak ortaya konulan çabalar da çok önemli." dedi.

Kadıoğlu, kurulan güzel dostluklar ve gönül köprülerinin, Türkiye'deki yerel toplum ile yabancı uyrukluların uyum ve barış içinde birlikte yaşamalarına önemli katkı sağladığını vurguladı.

Türkiye'nin, son yıllarda kalkınmada sağlanan ivme sayesinde yabancılar için adeta cazibe merkezi haline geldiğini anlatan Kadıoğlu, "Eğitimden sağlığa, çalışmadan turizme birçok farklı amaçla 192 ülkeden 5 milyonu aşkın insana ev sahipliği yapıyoruz. Aynı zamanda ülkelerinde var olan zulmü geride bırakarak ülkemize sığınan kardeşlerimizle Türkiye, en fazla mülteci barındıran ülke haline gelmiştir." diye konuştu.

Yerel toplum ile yabancılar arasında yapılacak çalışmalar kadar kadınların üstlenecekleri görevlerin de çok önemli olduğunu kaydeden Kadıoğlu, Türk toplumunda kadınların bütünleştirici ve dönüştürücü etkilerinin bulunduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından "kadın göçmenler ve uyum", "kadın sağlığı", "kadına yönelik şiddetin önlenmesi", "çocuk koruma programları", "çocuk yaşta evlilik, çok eşlilik, Türkiye'de adli süreç ve mağdur hakları" ile "ebeveyn tutumları ve çocukların eğitime devamları" konularının ele alındığı panel yapıldı.

Azerbaycan, Eritre, Fas, Irak, Afganistan ve İran kültürüne ait el işi ürünler ve sosyal aktivitelerin yer aldığı kermesin açılışıyla sona eren programa, Vali Muammer Erol, daire müdürleri, dernek yöneticileri ve ilde ikamet eden yabancı uyruklu kadınlar katıldı.

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