"Yerelde olan her şeyin genelde de bir karşılığı var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Atacağınız her oy toplanacak ve o akşam bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkacak. Bu Türkiye fotoğrafını bizler merakla beklediğimiz gibi aynı zamanda şer odakları da bekliyor. Yani yerelde olan her şeyin genelde de bir sorumluluğu, karşılığı var." dedi.

Karaaslan, Cumhur İttifakı kapsamında MHP'den Alaçam Belediye Başkan adayı olan İlyas Acar'ın seçim çalışmasına katıldı.

Acar ile Alaçam Muhtarlar Derneğini ziyaret eden Karaaslan, Samsun'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Cumhur İttifakı adaylarının büyük başarı elde edeceğine inandığını söyledi.

Türkiye'nin bekası için MHP ve AK Parti'nin güçlerini birleştirdiğine işaret eden Karaaslan, şöyle devam etti:

"Biz diyoruz ki yol yapmak, köprü yapmak, toplu konutlar yapmak, bunlar zaten bizim işimiz çünkü biz, bu tecrübeye sahibiz. Diğer taraftan aslolan gönüller yapmaktır. Biz de bu yerel seçimlerin adını, 'gönül belediyeciliği' koyduk ve yola çıktık. Atacağınız oy, sadece yerelde bir belediye başkanını seçmeyecek. Atacağınız her oy toplanacak ve o akşam bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkacak. Bu Türkiye fotoğrafını bizler merakla beklediğimiz gibi aynı zamanda şer odakları da bekliyor. Yani yerelde olan her şeyin genelde de bir sorumluluğu, karşılığı var. İnşallah güçlü Cumhur İttifakı kadrosu olarak bu işin üstesinden geleceğiz. Bu seçimden çok büyük başarı ile çıkacağız."